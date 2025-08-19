Неожиданный вариант: назван город, где может состояться встреча Зеленского, Трампа и Путина

Эксперт рассказал, в каком городе сойдутся дороги президентов

После встречи Зеленского и лидеров ЕС с Дональдом Трампом в Белом доме вопрос места встречи украинского президента с Путиным стал особенно актуален. Многие делают ставку на столицу Венгрии, но не все так однозначно.

Почему Будапешт – не лучший вариант для такой встречи? Об этом "Телеграфу" в материале "Геополитический квест: в каком городе пересекутся дороги Зеленского, Путина и Трампа", рассказал кандидат исторических наук, доцент кафедры международных отношений и стратегических студий Киевского авиационного института Егор Брайлян.

Политолог отметил, что сейчас сложно точно спрогнозировать, где могут состояться переговоры, но выбор места будет иметь символическое значение для всех сторон. "Зная любовь россиян к символизму, я бы выбирал между Хельсинки и Римом", — пояснил Брайлян.

Егор Брайлян

По его словам, Хельсинки имеет особое значение, поскольку там 50 лет назад был подписан заключительный акт по безопасности и сотрудничеству в Европе. Рим тоже подходит из-за недавних контактов Зеленского с Ватиканом.

Почему не Будапешт

Брайлян считает маловероятным проведение встречи в Будапеште, поскольку на это не согласится Зеленский, а вероятно, и Трамп. Эксперт объяснил это тем, что в отношениях американского президента и венгерского премьера Виктора Орбана нет "медового месяца".

"Орбан одновременно пытается играть и с Китаем, а это усложняет ситуацию для венгерского премьера в преддверии выборов", — отметил политолог. Такие многовекторные отношения Венгрии могут не устраивать Трампа, стремящегося к четким союзническим позициям.

Для Украины проведение переговоров в Венгрии также может выглядеть как уступка авторитарному режиму Орбана, неоднократно блокировавшему инициативы ЕС по поддержке Киева.

Альтернативные варианты

Кроме Хельсинки и Рима политолог рассматривает возможность проведения встречи в Женеве. "Женева может быть, но все равно я рассматриваю между Хельсинки и Римом", — подытожил Брайлян.

По его словам, в Женеве может пройти предварительная встреча между россиянами и американцами. Встреча между США и Украиной может пройти в Риме, а заключительная трехсторонняя – в Хельсинки.

"То есть место встречи играет не очень большую роль. Хотя россияне любят символизм, это понятно", — отметил эксперт. Он подчеркнул, что для России важнее показать, что она участвует в ключевых переговорах на равных с США.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какой из стран ЕС дружба с Кремлем важнее принципов. Вероятно, там и состоится встреча Зеленского с Путиным.