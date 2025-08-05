"Наконец-то выспимся": Келлог может опять приехать в Киев, а в сети уже шутят

В сети новости заметно обрадовались

В СМИ появилась информация о том, что специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог намерен посетить Киев. Эта новость уже успела очень сильно обрадовать жителей столицы, которые уже начали мечтать о том, что смогут выспаться.

Естественно, в сети не обошлось без кучи мемов на этот счет. А "Телеграф" собрал лучшие.

Как известно, Келлог в прошлый раз приезжал в Киев 14 июля и пробыл там несколько дней. За это время россияне хоть и устраивали обстрелы Украины, но ни один дрон или ракета в сторону украинской столицы не полетели.

Поэтому и в этот раз украинцы назвали визит представителя Трампа "квотой на сон".

Киевляне просто хотят спать

Очевидно недосып является серьезной темой для жителей столицы, поскольку эта тема доминирует в творчестве мемоделов.

Поток шуток не остановить

И среди мыслей простых пользователей сети.

Пользователи сети тоже знают, чего хотят

Но были и те, кто представил Келлога в образе ведущего программы "Миколина погода" и даже переделали его легендарную фразу.

Почти похож

Также не обошлось и без людей, которые решили обыграть имя Келлога в мемах.

Куда же без ИИ

И даже попытались представить его реакцию, когда он узнал, что опять придется ехать в Киев.

Мяу

Стоит отметить, что во время первого визита Келлога украинцы тоже делали большое количество мемов и шутили о том, что американские чиновники являются лучшим ПВО.