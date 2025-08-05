"Наконец-то выспимся": Келлог может опять приехать в Киев, а в сети уже шутят
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В сети новости заметно обрадовались
В СМИ появилась информация о том, что специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог намерен посетить Киев. Эта новость уже успела очень сильно обрадовать жителей столицы, которые уже начали мечтать о том, что смогут выспаться.
Естественно, в сети не обошлось без кучи мемов на этот счет. А "Телеграф" собрал лучшие.
Как известно, Келлог в прошлый раз приезжал в Киев 14 июля и пробыл там несколько дней. За это время россияне хоть и устраивали обстрелы Украины, но ни один дрон или ракета в сторону украинской столицы не полетели.
Поэтому и в этот раз украинцы назвали визит представителя Трампа "квотой на сон".
Очевидно недосып является серьезной темой для жителей столицы, поскольку эта тема доминирует в творчестве мемоделов.
И среди мыслей простых пользователей сети.
Но были и те, кто представил Келлога в образе ведущего программы "Миколина погода" и даже переделали его легендарную фразу.
Также не обошлось и без людей, которые решили обыграть имя Келлога в мемах.
И даже попытались представить его реакцию, когда он узнал, что опять придется ехать в Киев.
Стоит отметить, что во время первого визита Келлога украинцы тоже делали большое количество мемов и шутили о том, что американские чиновники являются лучшим ПВО.