Журналист Тарас Березовец говорит, что в заявлениях Трампа нет ничего постоянного

Мир не успевает за метаморфозами Трампа. Еще позавчера он говорил, что эту войну не нужно было начинать, потому что Россия велика и выиграть у нее невозможно, а вчера он уже заявил, что Украина может победить.

"Я считаю, что Украина, при поддержке Европейского Союза, способна ПОБЕДИТЬ и вернуть всю Украину в ее первоначальном виде. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, и в частности НАТО, выход на границы, с которых началась эта война, вполне реален. Почему бы и нет? Россия бесцельно воюет уже три с половиной года в войне, которую настоящая военная сила должна была бы выиграть менее чем за неделю. Это не отличает Россию. На самом деле, это делает ее похожей на "бумажного тигра", — написал Трамп.

Что это означает и стоит ли воспринимать это серьезно. Надо понимать, что Трамп — прежде всего игрок, и игрок азартный. Сама его фамилия, которая буквально означает "козырь", прямо кричит об этом его характере. Поэтому как игрок он часто прибегает к блефу и повышению ставок. Верит ли Трамп в поражение России? В долгосрочной перспективе скорее да, но точно не верит в поражение в ближайшие 5-10 лет. Мир отстает от динамики мышления американского президента, он проактивен, мир реактивен.

Нынешнее заявление оно больше о поднятии ставок в игре и не с Москвой, а с Пекином. Уверен, Трампа поразил военный парад на площади Тяньаньмэнь (это уже китайский блеф) и он провоцирует главного врага, слит его. Отсюда и такое изменение позиции. Поэтому уже послезавтра оценка Трампа может кардинально измениться и опять таки воспринимать это нужно спокойно, без эйфории или отчаяния. Это Трамп, он "козырный" и потому ничего постоянного в его заявлениях не бывает.

Источник — сообщение Тараса Березовца Телеграм.