Трамп умывает руки? Три сценария для Украины и Европы от лучшего к худшему

Заявления президента США Дональда Трампа после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским многие восприняли двояко. Пока одни считают их позитивным сигналом, другие заподозрили то, что глава Штатов может и вовсе "умыть руки", оставив Украину без поддержки.

"Телеграф" разбирался в том, каких проблем ожидать Украине, если пессимистические прогнозы все же сбудутся.

Злой Трамп отпинал бумажного тигра — что наговорил президент США после встречи с Зеленским

Во вторник, 23 сентября, президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились в Нью-Йорке. До этого они оба присутствовали на открытии Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций. По итогам встречи со своим украинским коллегой глава Белого дома опубликовал в соцсети Truth Social свои выводы.

Трамп и Зеленский

Заявления Трампа были резкими в сторону РФ. Так, например, глава Белого дома заявил, что Россия ведёт бессмысленную войну уже три с половиной года. При этом настоящая военная держава должна была выиграть ее меньше, чем за неделю. По мнению Трампа, столь скромные военные успехи не делают России честь. Трамп также добавил, что "они выглядят бумажным тигром".

Президент США также отметил, что Украина обладает сильным духом и становится только сильнее. Он заявил, что сейчас именно то время, когда Украина должна действовать, поскольку Россия испытывает экономические трудности.

"В любом случае, я желаю обеим странам всего наилучшего. Мы продолжим поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО делало с ним то, что посчитает нужным. Удачи всем!", — Трамп.

Не все так просто: у заявлений Трампа есть двойное дно?

Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Несмотря на жесткие выпады Трампа в адрес Кремля многие политические эксперты заподозрили неладное. Так, например, аналитики издания The Telegraph пришли к выводу, что заявления президента США на самом деле якобы могу являться сигналом, что Трамп "умывает руки" в отношении войны в Украине.

"То, что на первый взгляд может показаться ошеломляющим разворотом, на самом деле может быть плохой новостью для Зеленского", — The Telegraph.

К такому выводу они пришли из-за контекста в котором были сделаны данные заявления. Журналисты напомнили, что они прозвучали после встреч с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и с Владимиром Зеленским, а перед этим состоялся визит Трампа в Великобританию, где король Карл убеждал его в том, что Европе снова "угрожает тирания". При этом Трамп нигде не упомянул, что США будут помогать Украине, а также предпримут какие-то новые серьёзные шаги в отношении РФ.

"Вместо того, чтобы обещать новую поддержку Украине или активизировать действия в отношении России, мистер Трамп, похоже, перекладывает ответственность за ситуацию на Европу и НАТО. Нет никаких намеков на дополнительную поддержку Украины или на то, что он еще больше накажет Москву. Его единственное обязательство — продолжать продавать оружие союзникам. Вряд ли это изменит правила игры", — говорится в материале.

К тому же, добавляют журналисты, учитывая, что после встречи с президентом РФ на Аляске Трамп неоднократно заявлял, что прекратить войну в Украине непросто, теперь, видимо, он пытается отойти в сторону, уступив место Европе.

"Похоже, с него хватит", — резюмирует The Telegraph.

Что будет, если Трамп окончательно отвернется от Украины: три сценария — от лучшего к худшему

Европа будет оказывать поддержку в достаточных для продолжения противостояния объемах;

Некоторые в Европе уверены, что ЕС способен поддерживать Украину даже без США. Так, например, еще летом представитель Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фрейдинг координирующий поставки вооружения Киеву, отмечал, что европейские страны НАТО и Канада уже превысили сумму американской помощи Украине за 2023 год. Она тогда составляла 20 миллиардов долларов. На долю этих союзников приходится уже около 60% всей западной поддержки.

Однако тогда он отмечал, что ресурсы у Европы найдутся, если будет политическая воля.

"Война против Украины — это война и против европейского порядка безопасности. Если будет политическая воля, то будут и ресурсы", — заявил Фрейдинг в интервью Reuters.

Европа будет пытаться оказывать давление на политиков в США с целью заставить Трампа продолжать поддерживать Украину;

В этом сценарии ключевая ставка делается не столько на самостоятельные возможности Евросоюза, сколько на сохранение трансатлантической поддержки. Европейские государства понимают, что в случае резкого сокращения или прекращения американской помощи Украине баланс сил может измениться не в ее пользу, а военные успехи России станут более вероятными.

Поэтому европейские лидеры будут использовать дипломатические каналы, экономические аргументы и институциональные связи в НАТО, чтобы убедить администрацию Трампа не сворачивать поддержку полностью. Речь может идти о предложении разделить бремя помощи более равномерно, о демонстрации вклада европейцев в оборону, а также об апелляции к стратегическим интересам США — например, чтобы сдерживать Россию и не допустить роста ее влияния за пределами Украины.

Кроме того, Европа может попытаться задействовать проукраинское большинство в Конгрессе, где позиции республиканцев и демократов не столь однозначны, как у Белого дома. Через работу с лоббистскими структурами, через давление общественного мнения и апелляцию к американским союзническим обязательствам европейцы будут стремиться минимизировать риск полной изоляции США от украинского вопроса.

В таком случае у Украины могут возникнуть лишь временные трудности из-за отхода США. Европа попытается сгладить возможные паузы в поставках вооружений или финансировании, надеясь, что часть американской помощи будет все же сохранена, пусть и в урезанном объеме.

Европа будет продолжать поддержку в той же мере и оказывать давление на Россию с целью принудить ее к миру с Украиной;

Такой сценарий предусматривает, что Европа не усилит поддержку Украины после отхода США, а продолжит свою нынешнюю политику. В этом случае европейцы активнее станут давить на Россию через доступные рычаги, пытаясь вынудить агрессора отступить из-за экономических, а не военных потерь.

