Зеленский сравнил нынешние события с ситуацией 2014 года, когда Россия начала оккупацию Крыма

Нарушение воздушного пространства стран-членов НАТО дронами России является частью спланированной стратегии диктатора Владимира Путина. Запуская дроны по странам, которые являются членами НАТО, он пытается оказать давление на Европу.

Что нужно знать:

Россия направила в Польшу около 23 дронов, из которых страна смогла сбить только 20%.

Кремль пытается замедлить поставки систем ПВО Украине, создавая атмосферу страха в Европе

Путин готовит свое общество к возможным действиям против Польши и Балтийских стран, повторяя сценарий 2014 года с Крымом

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News. По его мнению, цель запуска дронов — проверить реакцию европейских стран и готовность их систем противовоздушной обороны.

Владимир Зеленский отметил, что первая цель Кремля — наблюдать за реальной реакцией Европы, которая, по его убеждению, оказалась "недостаточно громкой". Он добавил, что Россия изучает возможности европейских систем ПВО и их готовность к разным типам атак.

Это был тест. Особое внимание Путин обращал на реакцию Польши как крупной соседней страны-члена НАТО, сказал президент,

Глава государства говорит, что по аналитическим данным, на территорию Польши было направлено около 23 дронов (или 19 по другим оценкам), из которых лишь часть удалось уничтожить — 20%.

Он добавил, что атаки показали настоящую цель — снизить темпы поставок Украине систем ПВО от европейских партнеров, создав атмосферу страха и сдержанности.

Зеленский сравнил нынешние события с ситуацией 2014 года, когда Россия начала оккупацию Крыма, тестируя реакцию мира. Тогда, по словам Зеленского, реакция США, Европы и стран Глобального Юга была "слишком слабой", что лишь побудило дальнейшую агрессию Москвы.

Сейчас мы видим те же сигналы. Россия готовит свое общество к возможным следующим шагам – на этот раз против Польши, Балтийских стран и других соседей. Это небезопасно. История — лучший учитель, подчеркнул Зеленский.

Инцидент с дронами над Польшей

Напомним, что недавно российские беспилотники во время массированной ракетно-дроновой атаки на Украину залетели на территорию Польши. Россия после этого попыталась продвинуть ложь, что под действием украинских средств радиоэлектронной борьбы дроны залетели в Польшу. Однако эксперты говорят, что в таком случае они потеряли бы управление и просто летели по прямой, а не маневрировали.

После этого "вторжение" глава МИД Польши Радослав Сикорский отметил, что следует подумать о перехвате российских беспилотников и ракет в воздушном пространстве Украины. То есть сделать невозможным их полет над Польшей и другими государствами. Однако эти слова возмутили известного российского алкоголика и по совместительству традиционно начавшего грозить НАТО войной заместителя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.