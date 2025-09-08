"Ахиллесова пята" НАТО: стало известно, в каком месте Европы Путин может атаковать Альянс

Оккупация этой территории фактически отрезала бы Балтию от союзников по НАТО

Россия может устроить вторжение в Сувалкский коридор – это небольшая территория между Беларусью и Калининградом (бывший Кенигсберг, Восточная Пруссия), соединяющая Польшу и страны Балтии. Сувалкский коридор имеет небольшой размер, поэтому в нем видят реальную "ахиллесовую пяту" НАТО.

Об этом пишет британское издание The Sun. Бывший старший офицер военной разведки Великобритании Филипп Ингрем объяснил изданию, что оккупация Сувалкского коридора фактически отрезала бы Балтию от союзников по НАТО — по крайней мере, на суше.

"Мы видим усиление российского военного присутствия в Калининградской области и Беларуси, мы видим внезапные военные учения и необычные перемещения войск", – намекнул он на опасность.

Экс-офицер объяснил, что угроза для Эстонии, Латвии или Литвы существует. Следует следить за тем, что делают Россия и Беларусь, поскольку максимально похожими будут моменты, предшествовавшие началу полномасштабного вторжения России в Украину. К примеру, Кремль начнет активные пропагандистские кампании против стран Балтии, а также попытается устроить там беспорядки среди русскоязычных меньшинств.

Еще один вариант – вторжению могут предшествовать попытки оказывать экономическое давление, а также диверсии и атаки на коммуникации. Это все – предупреждающие знаки, к которым нужно будет отнестись очень серьезно.

Сувалкский коридор — относительно малонаселенная территория на границе между Литвой и Польшей, через которую страны Балтии связаны с остальным Европейским Союзом, а также с НАТО. Через эту территорию отмечается минимальное расстояние между Беларусью и Калининградской областью России. По географически прямой линии оно составляет 65 км. Сам город Сувалки находится на территории Польши.

Сувалкский коридор

Напомним, некоторые страны Балтии уже готовятся к сценарию развязывания войны с Россией. В Германии уверены, что РФ рассматривает возможность гибридного вмешательства на территорию Эстонии. Есть даже мнение, что Кремль стремится проверить реакцию Североатлантического союза. Ведь по статье 5 коллективного договора стран-членов НАТО в случае нападения России на одно из таких государств другие страны обязаны оказать ей военную помощь, если это будет необходимо.