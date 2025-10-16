Россия — государство имперского строя, которое держится за счет порабощенных когда-то малых народов

В Верховной Раде Украины сейчас активно продвигается законопроект о поддержке порабощенных народов России. Сейчас он уже прошел комитет, депутаты планируют включить его в повестку дня. Документ имеет большую важность, поскольку Россия — последняя империя мира, еще существующая и поработившая многие народы.

Об этом рассказал народный депутат и историк Владимир Вятрович в эксклюзивном интервью ""Бандеризма" никогда не существовало: Вятрович о польско-российских отношениях, преследовании ДБР и самом слабом парламенте в истории".

По словам Вятровича, этот законопроект имеет большую важность, поскольку Россия — это имперская страна, она сейчас держится за счет малых народов, которые когда-то смогла поработить. Именно поэтому депутаты в свое время приступили к разработке этого документа.

"Он (законопроект, — ред.) уже выписан, прошел комитет, и на этой неделе мы объединяем усилия с коллегами из разных фракций, чтобы включить его в повестку дня. Я уверен, что только такое поведение и тактика по отношению к России могут приблизить нас к стратегической победе. Пока Россия будет сохранять свой имперский формат, она остается для нас угрозой. Мы не должны от этого скрываться — мы должны это понимать и действовать", — объяснил он необходимость принятия законопроекта.

Поддержка украинцев в России

Кроме порабощенных российским режимом народов Украина занимается инициативами по поддержке украиноязычных жителей российских территорий, которые оказались в составе так называемой "старой России" — по состоянию на 1991 год. Исторически – это Кубань, Стародубщина, Северная и Восточная Слобожанщина в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей РФ.

22 января 2024 года Офис президента обнародовал указ Владимира Зеленского №17/2024 об исторически населенных украинцами территориях России. В документе постановляется внесение на рассмотрение плана действий по сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации. "Телеграф" подробно разбирал этот указ и объяснял, о чем именно там идет речь.