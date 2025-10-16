"Росія залишатиметься загрозою": В'ятрович розповів про головний законопроєкт, над яким працює

Росія — держава імперського ладу, яка тримається за рахунок поневолених колись малих народів

У Верховній Раді України зараз активно просувається законопроєкт про підтримку поневолених народів Росії. Наразі він вже пройшов комітет, депутати планують включити його до порядку денного. Документ має велику важливість, оскільки Росія — остання імперія світу, яка ще існує та поневолила багато народів.

Про це розповів народний депутат та історик Володимир В’ятрович в ексклюзивному інтерв'ю ""Бандеризму" ніколи не існувало: В'ятрович про польско-російські відносини, переслідування ДБР та найслабший парламент в історії".

За словами В'ятровича, цей законопроєкт має велику важливість, оскільки Росія — це імперська країна, яка зараз тримається за рахунок малих народів, що змогла колись поневолити. Саме тому депутати свого часу почали розробку цього документу.

"Він (законопроєкт, — ред.) уже виписаний, пройшов комітет, і цього тижня ми об’єднуємо зусилля з колегами з різних фракцій, щоб включити його до порядку денного. Я впевнений, що тільки така поведінка та тактика щодо Росії можуть наблизити нас до стратегічної перемоги. Допоки Росія зберігатиме свій імперський формат, вона залишатиметься для нас загрозою. Ми не повинні від цього ховатися — ми маємо це розуміти й діяти", — пояснив він необхідність ухвалення законопроєкту.

Підтримка українців у Росії

Окрім поневолених російським режимом народів, Україна займається ініціативами з підтримки україномовних мешканців російських територій, які опинилися у складі так званої "старої Росії" — на 1991 рік. Історично — це Кубань, Стародубщина, Північна та Східна Слобожанщина в межах сучасних Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей РФ.

22 січня 2024 року Офіс президента оприлюднив указ Володимира Зеленського №17/2024 про історично населені українцями території Росії. У документі постановляється внесення на розгляд плану дій щодо збереження національної ідентичності українців в Російській Федерації. "Телеграф" детально розбирав цей указ та пояснював, про що саме там йдеться.