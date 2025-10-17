Трамп не оставил без внимания костюм Зеленского: как выглядит наряд президента (видео)
Глава Белого дома сделал комплимент президенту Украины
В пятницу, 17 октября, президент США Дональд Трамп принял своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Овальном кабинете.
Что нужно знать:
- Дональд Трамп принял Владимира Зеленского в Овальном кабинете
- Трампу понравился костюм украинского лидера
- Новый костюм Зеленского стал еще ближе к классическому деловому костюму
Глава Белого дома заявил, что ему понравился костюм украинского лидера. Соответствующее видео опубликовало Clash Report.
"Зеленский в своем жакете выглядит просто великолепно. Он действительно очень стильный. Мне нравится", – сказал Трамп.
Стоит отметить, что на Зеленском пиджак, который своим фасоном достаточно близок к классическому, но все же определенные элементы, как вот карманы, выделяют его.
Напомним, во время предыдущего визита президента Украины в США 16 августа американский лидер уже делал комплимент наряду Зеленского. Тогда Владимир Зеленский надел тот же костюм, вызвав немало обсуждений в прессе.
"Только посмотрите на него, мне нравится", — сказал Трамп, комментируя костюм Зеленского в начале визита.
Первая встреча украинского президента Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа обернулась громким спором, в том числе и из-за его образа. Тогда журналисты и приближенные к Трампу лица выражали свое недовольство из-за кэжуала главы нашего государства.
Ранее "Телеграф" писал, что над образом гаранта Конституции работает известный мужской дизайнер Виктор Анисимов. Он талантливо балансирует между обычным деловым костюмом и милитари-стилем.