Трамп не оставил без внимания костюм Зеленского: как выглядит наряд президента (видео)

Глава Белого дома сделал комплимент президенту Украины

В пятницу, 17 октября, президент США Дональд Трамп принял своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Овальном кабинете.

Что нужно знать:

Дональд Трамп принял Владимира Зеленского в Овальном кабинете

Трампу понравился костюм украинского лидера

Новый костюм Зеленского стал еще ближе к классическому деловому костюму

Глава Белого дома заявил, что ему понравился костюм украинского лидера. Соответствующее видео опубликовало Clash Report.

"Зеленский в своем жакете выглядит просто великолепно. Он действительно очень стильный. Мне нравится", – сказал Трамп.

Стоит отметить, что на Зеленском пиджак, который своим фасоном достаточно близок к классическому, но все же определенные элементы, как вот карманы, выделяют его.

Пиджак Зеленского во время встречи 17 октября/Getty Images

Напомним, во время предыдущего визита президента Украины в США 16 августа американский лидер уже делал комплимент наряду Зеленского. Тогда Владимир Зеленский надел тот же костюм, вызвав немало обсуждений в прессе.

"Только посмотрите на него, мне нравится", — сказал Трамп, комментируя костюм Зеленского в начале визита.

Костюм Зеленского на прошлой встрече с Трампом

Первая встреча украинского президента Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа обернулась громким спором, в том числе и из-за его образа. Тогда журналисты и приближенные к Трампу лица выражали свое недовольство из-за кэжуала главы нашего государства.

Образ Зеленского во время ссоры с Трампом в Белом доме

Ранее "Телеграф" писал, что над образом гаранта Конституции работает известный мужской дизайнер Виктор Анисимов. Он талантливо балансирует между обычным деловым костюмом и милитари-стилем.