Трамп не залишив без уваги костюм Зеленського: як виглядає вбрання президента (відео)

Марія Назарова
Зеленський і Трамп зустрілись у Білому домі Новина оновлена 17 жовтня 2025, 22:48
Зеленський і Трамп зустрілись у Білому домі. Фото Getty Images

Глава Білого дому зробив комплімент президенту України

У п’ятницю, 17 жовтня, президент США Дональд Трамп прийняв свого українського колегу Володимира Зеленського в Овальному кабінеті.

Що потрібно знати:

  • Дональд Трамп прийняв Володимира Зеленського в Овальному кабінеті
  • Трампу сподобався костюм українського лідера
  • Новий костюм Зеленського став ще ближче до класичного ділового костюма

Глава Білого дому заявив, що йому сподобався костюм українського лідера. Відповідне відео опублікувало Clash Report.

"Зеленський у своєму жакеті виглядає просто чудово. Він справді дуже стильний. Мені подобається", – сказав Трамп.

Варто зазначити, що на Зеленському піджак, який своїм фасоном досить близький до класичного, але все ж таки певні елементи, як от кишені, вирізняють його.

Піджак Зеленського під час зустрічі 17 жовтня
Піджак Зеленського під час зустрічі 17 жовтня/Getty Images

Нагадаємо, під час попереднього візиту президента України до США 16 серпня американський лідер уже робив комплімент вбранню Зеленського. Тоді Володимир Зеленський вдягнув той самий костюм, викликавши чимало обговорень у пресі.

"Тільки подивіться на нього, мені подобається", — сказав Трамп, коментуючи костюм Зеленського на початку візиту.

Костюм Зеленського під час минулої зустрічі з Трампом 16 серпня
Костюм Зеленського під час минулої зустрічі з Трампом

Перша зустріч українського президента Володимира Зеленського та глави США Дональда Трампа обернулася гучною суперечкою, в тому числі через його вбрання. Тоді журналісти та наближені до Трампа особи висловлювали своє невдоволення через кежуал глави нашої держави.

Вбрання Зеленського під час сварки з Трампом у Білому домі
Вбрання Зеленського під час сварки з Трампом у Білому домі

Раніше "Телеграф" розповідав, що над образом гаранта Конституції працює відомий чоловічий дизайнер Віктор Анісімов. Він талановито балансує між звичайним діловим костюмом та мілітарі-стилем.

