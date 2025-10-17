Трамп не залишив без уваги костюм Зеленського: як виглядає вбрання президента (відео)

Глава Білого дому зробив комплімент президенту України

У п’ятницю, 17 жовтня, президент США Дональд Трамп прийняв свого українського колегу Володимира Зеленського в Овальному кабінеті.

Що потрібно знати:

Дональд Трамп прийняв Володимира Зеленського в Овальному кабінеті

Трампу сподобався костюм українського лідера

Новий костюм Зеленського став ще ближче до класичного ділового костюма

Глава Білого дому заявив, що йому сподобався костюм українського лідера. Відповідне відео опублікувало Clash Report.

"Зеленський у своєму жакеті виглядає просто чудово. Він справді дуже стильний. Мені подобається", – сказав Трамп.

Варто зазначити, що на Зеленському піджак, який своїм фасоном досить близький до класичного, але все ж таки певні елементи, як от кишені, вирізняють його.

Піджак Зеленського під час зустрічі 17 жовтня/Getty Images

Нагадаємо, під час попереднього візиту президента України до США 16 серпня американський лідер уже робив комплімент вбранню Зеленського. Тоді Володимир Зеленський вдягнув той самий костюм, викликавши чимало обговорень у пресі.

"Тільки подивіться на нього, мені подобається", — сказав Трамп, коментуючи костюм Зеленського на початку візиту.

Костюм Зеленського під час минулої зустрічі з Трампом

Перша зустріч українського президента Володимира Зеленського та глави США Дональда Трампа обернулася гучною суперечкою, в тому числі через його вбрання. Тоді журналісти та наближені до Трампа особи висловлювали своє невдоволення через кежуал глави нашої держави.

Вбрання Зеленського під час сварки з Трампом у Білому домі

Раніше "Телеграф" розповідав, що над образом гаранта Конституції працює відомий чоловічий дизайнер Віктор Анісімов. Він талановито балансує між звичайним діловим костюмом та мілітарі-стилем.