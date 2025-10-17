Кнут или пряник? Политолог назвал два варианта давления Трампа на Путина

Украина должна по максимуму воспользоваться "окном" возможностей

Пока президент США Дональд Трамп находится в эйфории после заключения мирных договоренностей между Израилем и ХАМАСом по палестинской автономии в Секторе Газа перед Украиной открылось новое "окно" возможностей в достижении мира с Россией. И у Киева есть два варианта развития событий.

Что нужно знать:

Трамп хочет добиться быстрого мира в Украине, как это было сделано в Секторе Газа

Пит Гегсет изменил отношение к Украине и представил очень положительную картинку

Трамп может давить на Путина и предлагать варианты выхода из ситуации

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал доцент Киевского национального университета им. Т. Шевченко, политолог Игорь Рейтерович. Он объяснил, как Украина может воспользоваться настроением Трампа.

По его мнению, Трамп добился желаемого результата на Ближнем Востоке, потому на фоне этой эйфории хочет ускорить процессы, связанные с завершением российско-украинской войны.

— Поэтому для нас появляются дополнительные возможности. Мы уже увидели кардинальную смену риторики Трампа за последний месяц. Мы увидели вчера кардинальную смену риторики министра войны Соединенных Штатов Америки [Пита] Гегсета, который на "Рамштайне" изобразил очень позитивную для Украины картинку, — говорит политолог.

По его словам, Трамп должен ее финализировать, однако ключевой вопрос: в чем эта финализация будет заключаться?

— Или в том, что России сделают предложение: садиться за стол переговоров и завершать войну, или Трамп все же сначала предоставит какую-то дополнительную поддержку Украине, чтобы заставить Россию дальше сесть за стол переговоров и завершить войну, — говорит политический эксперт.

По его мнению, Украине подходят оба варианта, но может быть и комбинированный.

— Нам что-то пообещают, возможно, что-то даже передадут. А дальше Трамп начнет увеличивать давление на Путина и говорить, что готов оказать ему услугу, [помочь] выйти из той ситуации, в которой Путин оказался. Но для этого нужно прекратить как минимум стрелять и вообще завершать войну, которую Россия ведет против Украины. Игорь Рейтерович

По его словам, пока не видно, что ситуация будет разрешаться быстро.

— Это растянется во времени. Но этим "окном" возможностей нам нужно по максимуму воспользоваться, поскольку не сильно пока известно, как у Трампа долго такое настроение будет сохраняться, и он будет активно интересоваться тем, чтобы максимально приблизить завершение войны. Пока он у него есть, надо над этим работать дальше, — подытожил Игорь Рейтерович.

