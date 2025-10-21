Знову скандал: Трамп епічно полаявся з послом Австралії в США, в чому причина

Трамп розкритикував посла Австралії в США Кевіна Радда — у них давній конфлікт

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Австралії вступив у словесну перепалку з австралійським послом у Сполучених Штатах. Американський президент та посол, м'яко кажучи, не дуже переносять один одного на дух, а історія їхнього конфлікту нараховує роки.

Що треба знати:

Трамп полаявся з послом Австралії Кевіном Раддом через питання журналіста

Історія конфлікту між Трампом та Раддом нараховує щонайменше кілька років

Президент США публічно погрожував Радду, що той буде послом в Сполучених Штатах "дуже недовго"

Як пише американське видання Politico, під час спільної пресконференції Трампа з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Альбанезе представник одного зі ЗМІ запитав президента США, чи немає в нього розбіжностей з австралійським урядом. При цьому журналіст згадав епізод з критикою експрем'єра Австралії Кевіна Радда на адресу Трампа.

Трамп відповів "Я нічого про нього не знаю", вочевидь забувши, що Радд, призначений два роки тому послом Австралії в США, теж перебуває в залі. Після цього президент поцікавився, чи все ще працює Радд на австралійський уряд. Йому відповів вже особисто посол: Радд зазначив, що його критичні коментарі були зроблені ще до того, як він обійняв посаду посла.

"Можливо, він захоче вибачитися… Ви мені не подобаєтеся і, мабуть, ніколи не сподобаєтеся", — заявив у відповідь Трамп, по якому було видно, що він вкрай розлючений присутністю Радда.

Цікаво, що за даними австралійського видання The Australian, після зустрічі Трампа та Альбанезе Радд поговорив з президентом США та приніс йому свої вибачення. Трамп нібито прихильно сприйняв вчинок австралійського посла, але офіційних підтверджень немає. Попри це, Радд може втратити посаду посла в США — на цьому наполягає Лейбористська партія через скандал з Трампом.

Скандал між Трампом та Раддом

Історія неприязні між Дональдом Трампом та Кевіном Раддом нараховує щонайменше кілька років. У 2020 році Радд опублікував кілька дописів у соціальних мережах, в яких розкритикував Трампа та його політику під час першого президентського терміну. Зокрема Радд назвав Трампа "зрадником Заходу" та "найбільш деструктивним президентом в історії" — в останнього це викликало сильну лють.

Кевін Радд

Сам Трамп у 2024 році заявляв, що якщо він виграє президентські вибори, то Радд, призначений послом Австралії за кілька років до цього, "не пробуде на цій посаді довго" — оскільки це "неприємна та нерозумна людина", з якою Трамп не хоче співпрацювати. Втім, відомо, що після перемоги Трампа на виборах у листопаді 2024 року Радд видалив коментарі з критикою. А сам Трамп вже 10 місяців при владі в США, але посол Австралії так і не змінився.

