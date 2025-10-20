Ругался и кидался картами? Что на самом деле Трамп говорил об украинском Донбассе и России

Американский лидер пытается остановить войну

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому отдать России Донецкую область (в частности ту ее часть, которую контролируют ВСУ). Трамп сказал это в ответ на сообщения в СМИ, будто бы он настаивал на этом в ходе закрытой встречи с Зеленским.

Что нужно знать:

По данным источников, Трамп жестко требовал от Зеленского отдать Путину весь Донбасс

Однако американский лидер отрицает это, по его словам, нужно остановиться на линии столкновения

Источники рассказывают, что недавняя встреча в Вашингтоне была бурной. Трамп якобы кричал и ругался.

Что предлагает Трамп

На борту Air Force One 19 октября Трамп сказал журналистам, что Россия и Украина должны остановиться прямо сейчас. Остановка, по мнению американского лидера, должна произойти на линии столкновения, существующей на данный момент.

Все остальное очень сложно согласовывать. Если начать говорить: "вы берете это, мы берем то", – там так много разных вариантов. Поэтому я говорю, что они должны остановиться прямо сейчас на линиях фронта, возвращаться домой, перестать убивать людей и все Дональд Трамп

Что касается Донбасса, отметил Трамп, по его мнению, все должно остаться так, как есть сейчас. То есть та часть, которую контролирует ВСУ, остается Украине, а та, которую российская армия - остается под оккупацией.

Пусть остается так, как есть. Сейчас он уже разделен. Я думаю, что Россия уже контролирует 78% территории. Оставьте все, как есть сейчас. Они могут что-то согласовать позже Дональд Трамп

Как выглядела бы карта, если бы условия Путина были приняты

Источники рассказывают, что встреча Трампа и Зеленского была очень эмоциональной

В то же время Reuters со ссылкой на собственные источники сообщает, что в ходе недавней встречи Трамп настаивал, чтобы Зеленский согласился отказаться от части территории Украины. Также, по словам источников, глава США отказался предоставить Украине ракеты "Томагавк" и размышлял о предоставлении гарантий безопасности как Киеву, так и Москве, что смутило украинскую делегацию. По словам источников, Трамп во время пятничной встречи заявил, что скорая сделка является необходимой. Президент США был настолько эмоционален, что якобы несколько раз прибегал к ненормативной лексике.

У обоих собеседников издания создалось впечатление, что на Трампа повлиял глава России Владимир Путин во время их последнего телефонного разговора. По данным The Washington Post, тогда Путин предложил обмен территориями: Украина должна уступить Донецкую и Луганскую области в обмен на небольшие части Запорожской и Херсонской областей. Один из источников сообщил, что именно этот обмен американские чиновники предложили Зеленскому.

Трамп призвал Зеленского согласиться с условиями Путина?

The Financial Times со ссылкой на собственные источники подтверждает, что на встрече в Вашингтоне Трамп якобы призвал Зеленского согласиться на условия Путина, иначе Россия его "уничтожит". Издание отмечает, что встреча несколько раз выглядела как "шумный матч" и перерастала в перепалку на повышенных тонах. Президент США якобы постоянно перебивал Зеленского, нервничал и ругался, утверждают источники.

Они рассказали, что американский лидер в ходе беседы перебивал Зеленского и отбрасывал в сторону взятые тем с собой карты фронта. Глава Белого дома якобы требовал, чтобы Украина уступила всю территорию Донецкой области и повторял тезисы Путина, которые тот озвучил накануне в личной беседе.

По словам одного из европейских чиновников, проинформированного о содержании встречи, Трамп заявил Зеленскому, что тот якобы "проигрывает войну". Соглашение, по его словам, необходимо заключить, иначе Украину "уничтожат".

