Уиткофф не в фаворе. Трамп поручил готовить саммит с Путиным совсем другому человеку, – СМИ

Отстранение Уиткоффа от подготовки саммита с Путиным положительно восприняли в Украине и Европе

Президент США Дональд Трамп планирует поручить подготовку к своему саммиту с российским правителем Владимиром Путиным не известному ценителю российской пропаганды Стиву Уиткоффу. Вместо бывшего нью-йоркского застройщика подготовку может возглавить государственный секретарь Марко Рубио, которого трудно обвинить в симпатиях к России.

Что нужно знать:

Белый дом планирует провести ряд подготовительных встреч перед главным саммитом в Будапеште

Токсичную для Европы персону Уиткоффа решили заменить Рубио, которого воспринимают более дружелюбно

Европа и Украина положительно восприняли информацию о неожиданной перестановке

Как сообщает американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники в администрации Трампа, Белый дом хочет провести ряд подготовительных встреч перед саммитом. При этом Трамп придает саммиту большое значение, поскольку даже пошел на замену человека, ответственного за подготовку мероприятия.

Вместо спецпосланника Стива Уиткоффа, обычно "заботящегося" о вопросах коммуникации с россиянами, готовить саммит будет госсекретарь США Марко Рубио. Украина и Европа положительно восприняли это изменение, поскольку фигура Уиткоффа имеет своеобразную "токсичность" из-за подозрения в приверженности России, к тому же Рубио, в отличие от Уиткоффа, хорошо разбирается в дипломатии и сопутствующих процессах.

"За кулисами команда президента США Дональда Трампа работает над тем, чтобы подкрепить переговоры с участием двух лидеров более мощными дипломатическими рычагами, чем те, которые он использовал на саммите в августе с президентом России Владимиром Путиным", — отметило издание.

Уиткофф и его "косяки"

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, который официально занимается вопросами Ближнего Востока в администрации Трампа, на самом деле давно уже работает над коммуникациями Белого дома с российским режимом. Однако в этом случае Трамп, как считается, сделал "неудачный выбор": да, Уиткофф давно дружит с Трампом и считается одним из самых верных людей 47-го президента. Однако у бывшего нью-йоркского застройщика нет ни дипломатического опыта, ни понимания процессов, в которых он пытается участвовать.

Трамп и его "друг Стивен"

За Уиткоффом уже накопилось немало "косяков" — ошибок, которые в случае другого чиновника могли бы привести к завершению карьеры. К примеру, в апреле этого года Уиткофф попал в громкий скандал, поскольку после встречи с представителем Кремля озвучил Трампу странное предложение. Он призвал его поддержать "право собственности" России на четыре украинских области. После этого Уиткоффа остро раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что у посланника Трампа нет полномочий обсуждать вопросы украинских территорий.

В то же время Уиткофф в том же месяце сорвал попытку Трампа наладить отношения с европейскими странами. Кроме этого, он "отличился" поддержкой нарративов российской пропаганды и другого кремлевского бреда. К примеру, в августе он заявил, что Россия, мол, и так "пошла на уступки" Украине, поскольку готова отказаться захватывать пять украинских регионов. Что еще смешнее, после этого стало известно, что Уиткофф не так понял Путина — о каких-либо уступках со стороны РФ речь не шла.

В конце концов, похоже, все это надоело и Трампу. Недавно он публично "подколол" своего старого друга по поводу одной из встреч с Путиным. В апреле Трамп отправлял Уиткоффа в Кремль на 20-минутную встречу с российским правителем, но в реальности эта встреча длилась пять часов. Уиткофф позже оправдывался обсуждением "интересных тем", а Трамп, вспомнив этот случай, язвительно пошутил, что не понимает, о чем можно было говорить с Путиным столько времени. Вполне возможно, что в тот момент президент США вспомнил "историческую лекцию", которую Путин пытался читать ему во время саммита на Аляске.

Трамп и Путин

Новый саммит Трампа и Путина

Напомним, что президент США Дональд Трамп после разговора с российским правителем Владимиром Путиным сделал для печати ряд заявлений, в том числе о новом саммите. Известно, что встреча Трампа и Путина может пройти в Будапеште, где правит режим российского друга Виктора Орбана. В Белом доме уже успели нахамить журналисту, задавшему вопрос о причинах выбора именно Будапешта.

В Кремле 17 октября подтвердили, что место для саммита уже выбрано, а сама встреча может состояться в ближайшие две недели или "чуть позже". Путин уже поговорил с венгерским премьером Виктором Орбаном по поводу этого саммита. Кстати, Венгрия уже заявила, что проигнорирует ордер на арест Путина, выданный Международным уголовным судом. Будапешт в этом вопросе присоединится к "уважаемой" компании стран, также проигнорировавших ордер — Монголии и Таджикистану.