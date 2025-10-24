"Один действенный метод есть". Как в Украине могут ограничить российскую музыку еще больше

Нардеп Потураев рассказал, что эффективнее новых законопроектов

Вопрос звучания российской музыки в Украине становится все острее, но полностью заблокировать контент РФ на стриминговых платформах невозможно. Так как это решают не отдельные страны или законы, а сами платформы.

Об этом "Телеграфу" рассказал нардеп от "Слуги народа", глава комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев в материале "Почему видео "бусификации" — фейки, и ждать ли концерт Дорна в Киеве? Блиц-интервью с Никитой Потураевым".

Что нужно знать:

В Украине действует запрет на звучание российской музыки в публичных местах и т.д.

Полностью запретить российский контент на стриминговых платформах не получится

Есть один действенный способ борьбы с этим

Потураев объясняет, что заблокировать возможность загрузки российского контента на территории Украины практически невозможно. Так как это вопрос к администраторам сети. Это тоже самое, что потребовать блокировки определенных Telegram-каналов.

"Я прекрасно понимаю людей, которые делают такие обращения, но компьютерная архитектура социальных сетей (а стриминги это тоже социальные платформы, просто с другим контентом). Все, что происходит на любой платформе, руководствуется менеджерами этой платформы. Ни одно государство ничего не может сделать с отдельными каналами", — говорит нардеп.

Он добавляет, что решить это может только сама платформа, но схожая проблема есть и в других странах, и она остается нерешенной. Платформы ведут себя полностью автономно и считают, что национальные законы им не указ. В Европе сейчас большая проблема с тем, что не работает общеевропейский закон о цифровых услугах, который должен был регулировать деятельность этих сверхбольших платформ.

Потураев объясняет, что в этом вопросе не проблема принять какой-то новый закон, но он не решит этот вопрос. Ведь отсутствие российской музыки в украинском пространстве будет тогда, когда все будут двигаться в одном направлении.

"Поскольку все эти платформы это о деньгах, больших деньгах, то, конечно, они будут разговаривать только тогда, когда увидят, что есть общая позиция многих стран, совокупные рынки которых составляют триллионы долларов. Тогда они начнут разговаривать. И эффективный ответ не в том, чтобы пытаться надавить на платформы (ибо они не поддаются давлению), а они не подвергаются давлению: на программу "1000 часов украинского контента". И там "зашито" все: кинопроизводство, сериалы, театральные представления, музыка", — добавляет нардеп.

По его словам, здесь эффективный ответ – это производить больше своего качественного контента. Вытеснять российский контент конкурентными методами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как и когда украинская певица Оля Полякова работала в России.