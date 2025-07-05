Священник-мошенник с медалью разведки России. Какие тайны скрывает русская церковь в Швеции (фото)

"Батюшка" избегает общения с журналистами

Разведка Швеции подозревает, что церковь Казанской Божией Матери Московского патриархата, расположенная неподалеку от шведского города Вестерос, может использоваться для сбора разведывательной информации. Храм был построен в 300 м от важного аэродрома, а его священник получил медаль от службы разведки России.

Об этом рассказывает France 24. Шведские разведывательные службы предупреждают, что Москва, вероятно, использует эту церковь в качестве платформы для шпионажа и другой враждебной гибридной деятельности, потенциально угрожающей национальной безопасности Швеции.

Церковь построили вблизи аэродрома и стратегически важного коридора

Всего в 300 метрах от церкви расположен гражданский аэродром Стокгольм-Вестерос (VST), имеющий третью по величине взлетно-посадочную полосу в Швеции. Первоначально аэродром служил базой шведских Военно-воздушных сил, но в 1983 году его закрыли. Когда Швеция в 2024 г. вступила в НАТО, VST вновь стал объектом стратегического военного значения. Сейчас на аэродроме регулярно проводят учения НАТО.

Церковь возвели всего в 300 метрах от стратегически важного шведского аэропорта

Кроме близости к аэропорту, экспертов беспокоит и самое месторасположение церкви. Она расположена около Вестероса на берегу озера Меларен — стратегически важного коридора, соединяющего сердце Швеции с Балтийским морем.

Людей на территории не увидишь, богослужения — редко

Издание рассказывает, что территория церкви обнесена высоким стальным забором, а на самом здании есть камеры наблюдения. Гостей встречает знак "Проход запрещен". Звонка на воротах нет, вместо него номер не отвечающего телефона.

Церковь окружена забором и имеет несколько камер видеонаблюдения

Одна из местных жительниц, часто гуляющая там с собакой, рассказала, что на территории церкви редко можно увидеть людей. Также там нечасто проводят церковные мероприятия — есть только два еженедельных богослужения.

Московский патриархат давно заинтересовался этой местностью

Отмечается, что шведский филиал Московского патриархата начал проявлять интерес к территории малонаселенного района Хассло еще в 2012 году. В 1992 году Московский патриархат заявил о намерении построить свою церковь в Швеции.

Церковь Казанской Божией Матери вблизи Вестероса.

Эту церковь решили отдать общине Вестероса, в которой тогда было около сотни верующих. Павел Макаренко, тогда бывший диаконом, пообещал, что церковь будет роскошной и построенной в российских традициях.

Первые планы строительства озвучили в 2012 году, но с 2014 года мир и его отношение к России изменились. Она оккупировала украинский Крым, а шведская внутренняя разведывательная служба (SAPO) публично заявила, что РФ теперь составляет одну из самых больших потенциальных угроз безопасности страны.

Шведская разведка пыталась остановить строительство церкви МП

Известно, что SAPO пыталась остановить строительство русской церкви из-за рисков безопасности. Однако, пишет издание, из-за ряда ошибок одного из муниципальных чиновников и "неправильного общения" на местном уровне предупреждения проигнорировали, и храм был построен. Более того, было согласовано строительство 22-метрового шпиля церкви, хотя местный план зонирования предусматривал, он не может превышать 10 метров из-за близости к чувствительной инфраструктуре – аэропорту.

Что известно о ее священнике — Павле Макаренко

Церковь была построена и внимание переключили на Павла Макаренко, который стал священником. Он с семьей переехал в Швецию в 1990 году, жил в пригороде Стокгольма. Когда церковь только начали строить, он охотно шел на контакт со СМИ.

Павел Макаренко

Однако после неудобных вопросов — о финансировании церкви, связях строителя с организованной преступностью и его вероятных контактах с российскими разведывательными службами, Макаренко прекратил общение с прессой.

Макаренко был осужден за мошенничество

Известно, что церковная карьера не единственное, чем занимался Макаренко. Несколько лет он также был генеральным директором российской импортно-экспортной фирмы NC Nordic Control AB.

Он потерял должность после того, как в 2021 году окружной суд Стокгольма признал Макаренко виновным в мошенничестве с отягчающими обстоятельствами бухгалтерского учета. Речь шла о выставлении фальшивых счетов для компаний в России и Белоруссии.

Макаренко отрицал обвинения и подал апелляцию. Однако он проиграл и получил приговор. "Батюшку" приговорили к шести месяцам условного срока заключения, 160 часам общественных работ и трехлетнему запрету на предпринимательскую деятельность.

Приговор не помешал церковной карьере Макаренко

В конце 2023 года, вскоре после открытия церкви в Вестеросе, шведская полиция безопасности SAPO заявила, что Россия использует Московский патриархат в Швеции "в качестве платформы для сбора разведывательных данных и другой деятельности, угрожающей национальной безопасности". Отмечалось, что представители шведской ветви церкви контактировали с российскими разведывательными службами и поощряли поддержку вторжения России в Украину. Разведка также установила, что приход "несколько раз получал значительное финансирование от российского государства".

В результате шведские власти прекратили финансовую поддержку всех общин, связанных с Московским патриархатом. В частности, без шведских денег осталась и община отца Макаренко в Вестеросе.

Деньги и гости

Официальное открытие церкви МП в Вестеросе состоялось в ноябре 2023 года. Тогда Фонд поддержки христианской культуры и наследия – траст, основанный и управляемый российским "Росатомом" – опубликовал пресс-релиз, в котором похвастался своим финансовым вкладом в "проект" стоимостью 35 миллионов крон (3,2 миллиона евро).

На освященниие церкви присутствовали важные гости. В частности, митрополит Воломанский Антоний, руководитель отдела зарубежных церковных связей (эту должность занимал патриарх Кирилл до восхождения на патриархат в 2012 году), а также Дмитрий Мирончик – посол ближайшего союзника России Беларуси, и Владимир Ляпин – второй посольский деятель России в Стокгольме. После этого Мирончика отозвали в Минск, а шведская расследовательская программа Uppdrag Granskning идентифицировала Ляпина как российского шпиона.

Медаль

Также было объявлено, что Макаренко был награжден медалью за "добрую службу" российской службе внешней разведки. Фото награды размещено на сайте неправительственной организации, которую возглавляет сам Патриарх Кирилл. Два независимых эксперта по безопасности подтвердили FRANCE 24, что медаль, похоже, настоящая.

Медаль, которую Макаренко получил на открытии церкви в Вестеросе

Журналисты попытались попасть на богослужение

Журналисты FRANCE 24 посетили воскресную службу в Вестеросе, надеясь поговорить со священником. Однако прихожане заметили скрытую камеру и попросили журналистов уйти. Несколько дней они звонили по телефону Макаренко, однако напрасно.

"К нашему большому сожалению, мы не получили никаких официальных запросов или писем от уважаемого канала FRANCE 24 с просьбой об интервью", – ответил позже Макаренко текстовым сообщением.

Тогда ему направили официальный запрос на интервью. Священник проигнорировал его.

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