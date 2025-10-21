Украина и Европа готовят план по прекращению войны: Bloomberg раскрыл первые детали

Документ включает гарантии безопасности, скорейшее вступление Украины в ЕС и не только

Европейские страны работают с Украиной над предложением из 12 пунктов по прекращению войны. Речь идет об обмене пленными, возмещении ущерба от военных действий, гарантиях безопасности для Украины и не только. Также антироссийские санкции могут быть отменены.

Что нужно знать:

Страны Европы совместно с Киевом работают над предложением из 12 пунктов по прекращению войны

Эти предложения должны быть одобрены в США

Воплощение предложенного плана будет контролировать Совет по миру, возглавляемый Дональдом Трампом

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По их словам, контролировать реализацию предложенного плана будет Совет по миру под председательством президента США Дональда Трампа.

Документ предусматривает, что за прекращением огня последуют возвращение всех депортированных детей на Украину и обмен пленными. Также Киев должен получить гарантии безопасности и средства на устранение ущерба, нанесенного войной, а также возможность скорейшего вступления в Европейский союз.

Санкции против России будут постепенно сняты, хотя около 300 миллиардов долларов замороженных резервов Центрального банка будут возвращены только после того, как Москва согласится внести свой вклад в послевоенное восстановление Украины. Ограничения могут быть возобновлены, если Россия снова нападет на соседа.

Источники сообщили, что стороны должны начать переговоры об управлении оккупированными территориями, хотя ни Европа, ни Украина юридически не признают их российскими.

Информированные собеседники издания предупредили, что детали плана находятся на стадии окончательной доработки и могут измениться, попросив не называть их имен, поскольку обсуждение проходило в частном порядке.

Кроме того, любое предложение должно быть одобрено Вашингтоном, и европейские официальные лица с этой целью могут посетить США на текущей неделе.

Это заявление перекликается с призывами Трампа немедленно заморозить конфликт на нынешних условиях, прежде чем начинать переговоры.

Вместе с тем Россия до сих пор отвергала призывы прекратить боевые действия на существующей линии разграничения, несмотря на огромные потери в войне, которая продолжается уже четвертый год.

