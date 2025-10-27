США мають "американську концепцію" припинення вогню: що це таке та що кажуть Україна та РФ

Лавров заявив, що Путін готовий рухатися за американським планом. Про що говорять представники РФ, США та України

Голова російського МЗС Сергій Лавров повідомив, що президент РФ Володимир Путін "готовий прийняти концепцію США щодо України і рухатися далі в практичному плані на запропонованій основі". Вочевидь може йтися про заморожування бойових дій на поточній лінії фронту.

"Телеграф" розібрався в останніх заявах Росії та США і позиції України щодо цього. Важливо, що нова "американська концепція" відрізняється від того, що обговорювали на саміті на Алясці в серпні.

Позиція Росії

Лавров, окрім того, що заявив про можливість прийняття американської концепції, наголосив, що прямої відповіді від США на пропозицію "руху в практичному плані не надійшло". Напередодні він також скаржився на радикальну зміну підходу США до врегулювання війни. За його словами Вашингтон наполягає на негайному припиненні вогню.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі між Трампом і Путіним на Алясці 15 серпня 2025 року, офіційної угоди запропоновано не було. Висловлювались ідеї про загальне перемир'я, а не припинення вогню. В Україні ідея не здобула популярності, адже її реалізація залежала б від односторонніх, зокрема територіальних, поступок України.

Водночас спецпредставник президента РФ Кирило Дмитрієв, заявив, що "Росія, США і Україна дійсно досить близькі до дипломатичного вирішення. Президент Зеленський зробив великий крок, вже визнавши, що мова йде про лінію фронту".

Що кажуть в США

США мають власне бачення завершення війни в Україні — так звану "американську концепцію врегулювання", яка передбачає припинення бойових дій уздовж нинішньої лінії фронту. 17 жовтня під час закритої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським американські чиновники представили план, який, за їхніми словами, відображав позицію Кремля: Україна мала б відмовитися від Донбасу в обмін на частини Запорізької та Херсонської областей.

Зеленський категорично відкинув цю ідею. Після цього Трамп публічно уточнив, що йдеться не про поступки територіями, а про замороження конфлікту вздовж поточної лінії зіткнення, яке дозволить обом сторонам "оголосити перемогу".

За даними The Wall Street Journal, у розвідці адміністрації Трампа немає єдиної позиції щодо щирості намірів Путіна. Частина аналітиків вважає, що російський лідер не має стимулу для реальних переговорів, попри зовнішню готовність.

Санкційний тиск посилився

22 жовтня Міністерство фінансів США запровадило найжорсткіші санкції проти двох провідних нафтових компаній — "Роснефть" та "Лукойл". За словами Трампа, "настав час для дій", аби змусити Москву піти на врегулювання. Попри це, президент США залишив Росії "вікно для переговорів".

25 жовтня Трамп заявив що зустрінеться з Путіним, коли вважатиме, що досягнуто угоди про забезпечення миру між Росією та Україною: "Ви повинні знати, що ми збираємося укласти угоду, я не збираюся витрачати свій час". Зокрема так він прокоментував скасування зустрічі президентів в Будапешті.

Зазначимо, що після санкцій США, 23 жовтня, Євросоюз схвалив 19-й пакет санкцій проти Росії, посиливши економічний тиск на Кремль.

Реакція України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів про припинення вогню у будь-якому форматі. Водночас він наголосив: головне — досягти справедливого й довготривалого миру, а для цього потрібно посилити тиск на Росію.

Президент Зеленський підтвердив в інтерв’ю, що Трамп наразі погоджується з українським баченням компромісу — припинення вогню на лінії фронту. За словами Зеленського, деструктивні заяви Кремля, удар по дитсадку в Харкові тощо стали тригером для рішення Трампа запровадити санкції проти "Лукойлу" та "Роснафти". Президент підкреслив, що американські санкції виглядають ще більш потужними на фоні 19-го пакету санкцій ЄС.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна спільно з країнами ЄС почала опрацьовувати мирний план із 12 пунктів, заснований на принципі завершення бойових дій вздовж поточної лінії фронту. Виконання домовленостей контролюватиме спеціальна мирна комісія під головуванням президента США Дональда Трампа.