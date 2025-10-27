"Что он еще скажет?": министр финансов США посмеялся над путинским "спецпредставителем" Дмитриевым

Глава Минфина США объяснил, что Дмитриеву остается только врать

Министр финансов США Скотт Бессент высмеял так называемого "спецпредставителя" российского правителя Владимира Путина — Кирилла Дмитриева. В частности, Бессент назвал Дмитриева, которому хватило ума подарить американцам конфеты с "гениальными фразами" Путина, лжецом и пропагандистом.

Что нужно знать:

Министр финансов США сказал, что Дмитриев – обычный лжец и пропагандист

Бессент добавил, что это было ожидаемо — кроме лжи, российский "спецпредставитель" вряд ли мог что-то сказать

По словам руководителя Минфина США, российская экономика обваливается, несмотря на все пропагандистские заявления

Во время интервью для Маргарет Бреннан в программе Face the Nation на CBS News Бессенту пришлось отвечать на вопросы санкций и визита Дмитриева. В частности, ведущая напомнила министру, что Дмитриев в эфире американского телевидения осмелился заявить, что санкции якобы "не повлияют на российскую экономику", а "приведут к росту цен на заправочных станциях в Соединенных Штатах".

У Бессента поинтересовались, правду ли говорит так называемый "спецпосланник" Путина. В ответ Бессент высмеял Дмитриева, назвав его пропагандистом, который пытается врать по поводу влияния санкций — поскольку ничего другого сказать не может.

"Что ж, я думаю, Россия сразу же почувствует удар. Могу вам сказать, что мы уже видели, как Индия полностью прекратила закупки российской нефти. Многие китайские нефтеперерабатывающие заводы остановились… Маргарет, вы действительно собираетесь опубликовать то, что говорит российский пропагандист? Что он скажет? Что это будет ужасно, и это заставит Путина сесть за стол переговоров?", — посмеивался он над Дмитриевым.

Бессент добавил, что у российской экономики военного времени практически нулевой рост. Инфляция в России превосходит 20%. США планируют вынудить Кремль сесть за стол переговоров, а для этого нужно лишить Россию финансирования, которое она получает через продажу нефти. Что касается Дмитриева — Бессент посоветовал не слушать кремлевского лжеца.

"Маргарет, что он скажет?…. Если вы проанализируете и посмотрите каждый тезис России, они, кажется, используют выражение: "Мы иммунизировали экономику против этого". Что ж, они не иммунизировали экономику. Их доходы от нефти упали на 20% в годовом исчислении. Я подозреваю, что это (санкции США — ред.) может стоить им еще 20 или 30%", — добавил он.

Визит Дмитриева в США: что известно

После того, как 22 октября президент США Дональд Трамп заявил, что встреча, которую он запланировал в Будапеште с российским правителем Владимиром Путиным, отменяется, поскольку Путин не готов к мирным переговорам, а Министерство финансов США объявило о новых масштабных санкциях против двух крупнейших российских нефтяных компаний — "Роснефть" и "Лукойл", стало известно, что "спецпосланник" Путина посетит США.

Дмитриев прискакал в Вашингтон 24 октября. Там он должен был встретиться со спецпредставителем Трампа, Стивом Виткоффом. За время пребывания в США Дмитриев уже успел сделать ряд лживых заявлений для прессы, в том числе цинично соврал, что Россия якобы "не стреляет по гражданским". При этом за день до появления Дмитриева в США российские оккупанты целенаправленно ударом трех дронов уничтожили в Харькове детский сад.