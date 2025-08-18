Украденное обсудят с вором: Зеленский сказал, когда будут говорить о территории

Трамп со своей стороны заявил, что нужно "обсудить возможный обмен территорий"

Все территориальные вопросы, касающиеся прекращения войны между Украиной и Россией, будут обсуждаться исключительно в ходе трехсторонней встречи между президентом Украины, российским правителем Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с Трампом 18 августа. Он добавил, что показал Трампу несколько территориальных нюансов на той карте Украины, которую подготовил президент США перед закрытой частью встречи.

"Все чувствительные вещи, территориальные вопросы и т.д. мы будем обсуждать на уровне лидеров во время трехсторонней встречи" Владимир Зеленский

Трамп со своей стороны заявил, что нужно "обсудить возможный обмен территорий". При этом американский президент подчеркнул, что территориальные вопросы будут обсуждаться с учетом линии боевого столкновения, то есть претензии российского диктатора Владимира Путина на полный контроль неоккупированных частей нескольких регионов Украины отвергаются.

"Нам нужно обсудить возможный обмен территорий, учитывая, где сейчас линия боевого столкновения" Дональд Трамп

Напомним, 18 августа президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Вашингтон и проводит там встречу с президентом США Дональдом Трампом. Кроме встречи с президентом США, прошел разговор с европейскими лидерами, сопровождающими украинского президента. Во время публичной части встречи Зеленский и Трамп сделали ряд заявлений.