"Это ощущалось неправильным": Трамп объявил об отмене саммита с Путиным в Будапеште

Трамп заявил, что разговоры с Путиным "хорошие", но не имеют какого-либо реального результата

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча, которую он запланировал в Будапеште с российским правителем Владимиром Путиным, отменяется. Президент США отметил, что решение об отмене встречи было принято в Вашингтоне.

Что нужно знать:

Трамп сделал свое заявление на фоне новых масштабных санкций против России

Президент США посетовал, что разговоры с Путиным не дают какого-либо результата

Плохие для россиян "колокольчики" по поводу срыва саммита звучали уже давно

Об этом Трамп заявил во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Вашингтоне. Заявление Трампа прозвучало на фоне масштабных санкций против двух российских крупнейших нефтяных компаний.

"Я отменил свою встречу с Путиным. Это ощущалось неправильно. Мы проведем ее когда-нибудь в будущем", — заявил Трамп.

При этом президент США пожаловался, что у Путина "хорошие разговоры". Но каждый раз они не дают никакого результата.

"Каждый раз, когда я разговариваю с Владимиром, у нас хорошие разговоры, но они ни к чему не приводят", — сказал он, объясняя причины своего решения журналистам.

Встреча Трампа и Путина в Будапеште – что было известно о планах

Трамп анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште после телефонного разговора 16 октября, который он назвал "продуктивным". На встрече планировалось обсудить пути прекращения войны в Украине. При этом инициатором проведения саммита якобы выступил Путин.

В России подтвердили подготовку саммита, а также начали контакты с Венгрией по этому поводу. Однако недавно стало известно, что Трамп планирует поручить подготовку к своему саммиту с Путиным не известному ценителю российской пропаганды Стиву Виткоффу. Подготовку возглавил государственный секретарь Марк Рубио, которого трудно обвинить в симпатиях к России.

Дальше ситуация начала развиваться в неприятную для России сторону. Сначала в Кремле дерзко отказались от предложения Трампа срочно заморозить боевые действия вдоль существующей линии фронта — в то же время Украина согласилась на это при условии прекращении огня. После разговора Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым вообще стало известно, что предстоящая встреча Трампа и Путина под угрозой. Ведь первый этап подготовки был отложен на неопределенное время.