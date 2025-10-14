Экс-регионал, защитник Пушкина и фигурант дел о коррупции. Что нужно знать о мэре Одессы Труханове
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Труханов продолжает руководить Одессой, несмотря на критику, судебные процессы и публичные скандалы.
На сайте Президента Украины менее чем за сутки петиция с призывом лишить гражданства городского голову Одессы Геннадия Труханова набрала более 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения главы государства. Автор обращения просит Владимира Зеленского проверить информацию по журналистским расследованиям о якобы наличии у Труханова паспорта гражданина Российской Федерации и российского налогового номера.
В петиции отмечено, что двойное гражданство противоречит Конституции Украины, а во время войны такая ситуация представляет потенциальную угрозу национальной безопасности. Инициаторы также связывают свое обращение с событиями 30 сентября 2025 года, когда в результате непогоды в Одессе погибли люди, что, по их словам, углубило общественное недоверие к мэру.
В ответ Геннадий Труханов в видеообращении заявил, что информация о его российском гражданстве является "очередной провокацией". Он подчеркнул, что нет паспорта РФ, а соответствующие проверки уже неоднократно проводились — в 2014, 2016 и 2018 годах. Труханов добавил, что публикации копий "паспортов" с его данными являются фейками и призвал правоохранительные органы провести проверку и пообещал предоставить доказательства своей позиции.
Кто такой Геннадий Труханов
Геннадий Леонидович Труханов родился 17 января 1965 в Одессе. Выпускник Одесского высшего артиллерийского командного училища бывший офицер, спортсмен и функционер в сфере тайского бокса. С 2000 года работал в представительстве российской компании "ЛУКойл" в Украине, позже — в аппарате Верховной Рады.
Политическую карьеру начал в качестве депутата Одесского горсовета от Партии регионов, впоследствии стал народным депутатом Украины VII созыва. В 2014 году избран мэром Одессы, переизбирался в 2015 и 2020 годах.
После начала полномасштабного вторжения РФ Труханов публично поддержал Украину, чего ждали не все его оппоненты. Вместе с тем, одесское общество неоднократно критиковало мэра — в частности, за то, что город не выделяет средств на поддержку 122-й бригады терробороны, в которой служат преимущественно одесситы.
Интересно, что именно там служит Мирослав Откович, который и подал петицию по поводу лишения Труханова гражданства. У них раньше уже был конфликт из-за памятника Пушкину в центре Одессы. В ответ на вопрос о его уместности, Труханов спросил военного, почему он не в окопе.
Расследование и уголовные дела
Имя Геннадия Труханова неоднократно фигурировало по громким коррупционным делам. В 2017 году НАБУ сообщило ему о подозрении в злоупотреблении служебным положением в рамках так называемого "дела Краяна". Речь шла о покупке Одесским горсоветом здания завода "Краян" за 185 млн грн — при том, что незадолго до этого она была приобретена за 11,5 млн. После нескольких лет судов ВАКС в 2021 году отменил оправдательный приговор и возобновил рассмотрение дела. В 2023 году Труханова даже отправляли в следственный изолятор из-за этого дела — он не внес нужный залог. Там пробыл 1 день – внесли залог в размере 13,42 млн гривен.
Отдельное расследование касается схемы завладения шестью земельными участками площадью 15,9 га и убытками городского бюджета на 689 млн. грн. Следствие НАБУ и САП считает, что Труханов действовал в сговоре с местными бизнесменами. Кроме того, Труханов фигурировал в производствах по вмешательству в работу судей по делу "Дома Руссова".
Были и более мелкие дела — Киевский районный суд Одессы в 2024 году удовлетворил иск бизнесмена Аднана Кивана к мэру Геннадию Труханову, поданному еще в 2021 году. Суд признал ложными распространенные Трухановым утверждения, порочащие честь и репутацию Кивана, и обязал мэра их опровергнуть. Кроме того, Труханов должен оплатить судебный сбор и расходы на экспертизу. Несмотря на многочисленные обвинения, Труханов продолжает возглавлять Одессу.
Семья Геннадия Труханова
Геннадий Труханов был женат или вероятно совмещается с Татьяной Колтуновой. Известно, что у него был официальный брак в 1985–1997 годах, после чего расстался. В декларациях мэра Татьяна Колтунова не фигурирует. Однако состояние у нее немалое — многочисленная элитная недвижимость в Одессе, авто премиум-класса и доли в телебизнесе.
У Труханова есть две дочери — Екатерина (1986 г.р.), занимающаяся бизнесом, и Алиса (2000 г.р.), которую мэр иногда сопровождает на публичных событиях. В сети также появляется информация о сыне Андрее 2001 года рождения, однако его существование официально не подтверждено. В 2020 году Екатерина подарила отцу подарок в 600 тысяч гривен, который он задекларировал без уточнения деталей.
Ранее "Телеграф" писал, что если Труханова лишат украинского гражданства, он должен сложить полномочия мэра Одессы. Для городского головы уже есть потенциальная замена.