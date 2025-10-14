Экс-регионал, защитник Пушкина и фигурант дел о коррупции. Что нужно знать о мэре Одессы Труханове

Труханов продолжает руководить Одессой, несмотря на критику, судебные процессы и публичные скандалы.

На сайте Президента Украины менее чем за сутки петиция с призывом лишить гражданства городского голову Одессы Геннадия Труханова набрала более 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения главы государства. Автор обращения просит Владимира Зеленского проверить информацию по журналистским расследованиям о якобы наличии у Труханова паспорта гражданина Российской Федерации и российского налогового номера.

В петиции отмечено, что двойное гражданство противоречит Конституции Украины, а во время войны такая ситуация представляет потенциальную угрозу национальной безопасности. Инициаторы также связывают свое обращение с событиями 30 сентября 2025 года, когда в результате непогоды в Одессе погибли люди, что, по их словам, углубило общественное недоверие к мэру.

В ответ Геннадий Труханов в видеообращении заявил, что информация о его российском гражданстве является "очередной провокацией". Он подчеркнул, что нет паспорта РФ, а соответствующие проверки уже неоднократно проводились — в 2014, 2016 и 2018 годах. Труханов добавил, что публикации копий "паспортов" с его данными являются фейками и призвал правоохранительные органы провести проверку и пообещал предоставить доказательства своей позиции.

Кто такой Геннадий Труханов

Геннадий Леонидович Труханов родился 17 января 1965 в Одессе. Выпускник Одесского высшего артиллерийского командного училища бывший офицер, спортсмен и функционер в сфере тайского бокса. С 2000 года работал в представительстве российской компании "ЛУКойл" в Украине, позже — в аппарате Верховной Рады.

Политическую карьеру начал в качестве депутата Одесского горсовета от Партии регионов, впоследствии стал народным депутатом Украины VII созыва. В 2014 году избран мэром Одессы, переизбирался в 2015 и 2020 годах.

После начала полномасштабного вторжения РФ Труханов публично поддержал Украину, чего ждали не все его оппоненты. Вместе с тем, одесское общество неоднократно критиковало мэра — в частности, за то, что город не выделяет средств на поддержку 122-й бригады терробороны, в которой служат преимущественно одесситы.

Интересно, что именно там служит Мирослав Откович, который и подал петицию по поводу лишения Труханова гражданства. У них раньше уже был конфликт из-за памятника Пушкину в центре Одессы. В ответ на вопрос о его уместности, Труханов спросил военного, почему он не в окопе.

Расследование и уголовные дела

Имя Геннадия Труханова неоднократно фигурировало по громким коррупционным делам. В 2017 году НАБУ сообщило ему о подозрении в злоупотреблении служебным положением в рамках так называемого "дела Краяна". Речь шла о покупке Одесским горсоветом здания завода "Краян" за 185 млн грн — при том, что незадолго до этого она была приобретена за 11,5 млн. После нескольких лет судов ВАКС в 2021 году отменил оправдательный приговор и возобновил рассмотрение дела. В 2023 году Труханова даже отправляли в следственный изолятор из-за этого дела — он не внес нужный залог. Там пробыл 1 день – внесли залог в размере 13,42 млн гривен.

Геннадий Труханов/ УНИАН

Отдельное расследование касается схемы завладения шестью земельными участками площадью 15,9 га и убытками городского бюджета на 689 млн. грн. Следствие НАБУ и САП считает, что Труханов действовал в сговоре с местными бизнесменами. Кроме того, Труханов фигурировал в производствах по вмешательству в работу судей по делу "Дома Руссова".

Были и более мелкие дела — Киевский районный суд Одессы в 2024 году удовлетворил иск бизнесмена Аднана Кивана к мэру Геннадию Труханову, поданному еще в 2021 году. Суд признал ложными распространенные Трухановым утверждения, порочащие честь и репутацию Кивана, и обязал мэра их опровергнуть. Кроме того, Труханов должен оплатить судебный сбор и расходы на экспертизу. Несмотря на многочисленные обвинения, Труханов продолжает возглавлять Одессу.

Семья Геннадия Труханова

Геннадий Труханов с Татьяной Колтуновой

Геннадий Труханов был женат или вероятно совмещается с Татьяной Колтуновой. Известно, что у него был официальный брак в 1985–1997 годах, после чего расстался. В декларациях мэра Татьяна Колтунова не фигурирует. Однако состояние у нее немалое — многочисленная элитная недвижимость в Одессе, авто премиум-класса и доли в телебизнесе.

У Труханова есть две дочери — Екатерина (1986 г.р.), занимающаяся бизнесом, и Алиса (2000 г.р.), которую мэр иногда сопровождает на публичных событиях. В сети также появляется информация о сыне Андрее 2001 года рождения, однако его существование официально не подтверждено. В 2020 году Екатерина подарила отцу подарок в 600 тысяч гривен, который он задекларировал без уточнения деталей.

Семья Труханова, когда дочери были маленькими

Геннадий Труханов с дочерью Алисой и Татьяной Колтуновой на красной дорожке Одесского кинофестиваля

Ранее "Телеграф" писал, что если Труханова лишат украинского гражданства, он должен сложить полномочия мэра Одессы. Для городского головы уже есть потенциальная замена.