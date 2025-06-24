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Преподает в университете и имеет несколько квартир: что известно о жене министра единства Алексея Чернышева

Автор
Виктория Козар
Дата публикации
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Автор
Что известно о жене министра единства Алексея Чернышева Новость обновлена 24 июня 2025, 11:37
Что известно о жене министра единства Алексея Чернышева. Фото Коллаж "Телеграфа"

Жена политика имеет несколько квартир и ювелирные изделия

Министр национального единства Алексей Чернышев задержался в зарубежной командировке на более чем неделю. Это совпало с активизацией антикоррупционного расследования, фигурантом которого он является. На днях министр вернулся в Украину и получил подозрение от НАБУ. Также за границу уезжала жена Чернышева и его сын.

"Телеграф" собрал, что известно об избраннице министра национального единства, чем она занимается и чем владеет, согласно декларации.

Что известно о жене Алексея Чернышева

Политик женат на женщине Светлане. Она обучалась в Харьковском гуманитарном институте Народной украинской академии. После окончания вуза Светлана стала преподавателем Национального университета имени Тараса Шевченко. В 2011 году она получила звание кандидата филологических наук. Также Светлана является доцентом кафедры иностранных языков двух факультетов – исторического и филологического.

Жена Алексея Чернышева
Жена Чернышева — Светлана, фото КНУ
Светлана Чернышева
Светлана Чернышева, фото с ее страницы в фейсбуке

Когда Алексей занимал должность министра развития общин и территорий Украины, на его жену было записано немало драгоценностей и имущества. В частности:

  • автомобили Skoda Octavia A5 (2010) – за 160 тысяч гривен и Land Rover (2010) – за 980 000 гривен;
Жена Алексея Чернышева
Жена Чернышева декларировала два автомобиля
  • корпоративные права семьи более чем на 1,7 миллиона гривен;
Жена Чернышева
Жена Чернышева декларировала корпоративные права
  • часы элитного бренда Rolex, несколько украшений люксовых ювелирных брендов Cartier, Tiffany, шубы и сумки.
Что декларировала жена Чернышева
Жена Чернышева декларировала дорогую ювелирку
Чем владеет жена Чернышева
Жена Чернышева декларировала дорогие часы
Что в декларации жены Чернышева
Жена Чернышева декларировала сумки и шубы

Судя по декларации министра за март 2025 года, Светлана владеет квартирой в Никополе почти на 46 квадратных метров свыше 116 тысяч гривен и квартирой на 41 квадратный метр в Киеве за 1 миллион 66 тысяч гривен.

Жена Чернышева квартира
Жена Чернышева декларировала квартиру в Никополе
Жена Чернышева декларация
Жена Чернышева декларировала квартиру в Киеве

Также на Светлану записано:

  • квартира в Киеве на 42 квадратных метра за более 1 миллиона 8 тысяч гривен;
Жена Чернышева собственность
Жена Чернышева имеет квартиру свыше 1 миллиона гривен
  • квартира в Киеве более 47 квадратных метров за более 826 тысяч гривен;
Жена Алексея Чернышева
Жена Чернышева имеет квартиру свыше 826 тысяч гривен
  • жилой дом и земельный участок в Киевской области, стоимость которых не указывается.
Жена Чернышева дом
Жена Чернышева имеет дом
Жена Чернышева земля
Жена Чернышева имеет земельный участок

В 2021 году жена министра стала владелицей автомобиля Toyota Land Cruiser 200 за 1,9 миллиона гривен. В собственности Светланы снова можно увидеть драгоценные ювелирные изделия Cartier, Van Cleef & Arpels, Tiffany, часы Rolex, Ulysse Nardin и Erwin Sattler, сумки Hermes Kelly.

Жена Чернышева авто
Жена Чернышева имеет автомобиль Toyota Land Cruiser 200
Жена Чернышева
Жена Чернышева декларировала Cartier и Rolex
Жена Чернышева
Жена Чернышева декларировала Van Cleef & Arpels и Tiffany

Среди доходов Чернышевой — зарплата в университете в размере более 655 тысяч в год, доход от предпринимательской деятельности — более 1,4 миллиона гривен и незначительные выплаты из вузов. Также она получила 1,4 миллиона долларов с ООО "Ам Проперти Групп". Они числятся как полученные "в результате ликвидации иностранного юридического лица и распределения его остаточных активов".

Жена Чернышева сколько зарабатывает
Жена Чернышева задекларировала зарплату с вуза
Жена Чернышева бизнес
Жена Чернышева задекларировала доход с предпринимательства
Жена Чернышева
Жена Чернышева задекларировала средства с ООО

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жене сбежавшего из Украины нардепа Куницкого. Ранее она работала в Верховной Раде.

Теги:
#Жена #Декларации #Алексей Чернышов