Преподает в университете и имеет несколько квартир: что известно о жене министра единства Алексея Чернышева
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Жена политика имеет несколько квартир и ювелирные изделия
Министр национального единства Алексей Чернышев задержался в зарубежной командировке на более чем неделю. Это совпало с активизацией антикоррупционного расследования, фигурантом которого он является. На днях министр вернулся в Украину и получил подозрение от НАБУ. Также за границу уезжала жена Чернышева и его сын.
"Телеграф" собрал, что известно об избраннице министра национального единства, чем она занимается и чем владеет, согласно декларации.
Что известно о жене Алексея Чернышева
Политик женат на женщине Светлане. Она обучалась в Харьковском гуманитарном институте Народной украинской академии. После окончания вуза Светлана стала преподавателем Национального университета имени Тараса Шевченко. В 2011 году она получила звание кандидата филологических наук. Также Светлана является доцентом кафедры иностранных языков двух факультетов – исторического и филологического.
Когда Алексей занимал должность министра развития общин и территорий Украины, на его жену было записано немало драгоценностей и имущества. В частности:
- автомобили Skoda Octavia A5 (2010) – за 160 тысяч гривен и Land Rover (2010) – за 980 000 гривен;
- корпоративные права семьи более чем на 1,7 миллиона гривен;
- часы элитного бренда Rolex, несколько украшений люксовых ювелирных брендов Cartier, Tiffany, шубы и сумки.
Судя по декларации министра за март 2025 года, Светлана владеет квартирой в Никополе почти на 46 квадратных метров свыше 116 тысяч гривен и квартирой на 41 квадратный метр в Киеве за 1 миллион 66 тысяч гривен.
Также на Светлану записано:
- квартира в Киеве на 42 квадратных метра за более 1 миллиона 8 тысяч гривен;
- квартира в Киеве более 47 квадратных метров за более 826 тысяч гривен;
- жилой дом и земельный участок в Киевской области, стоимость которых не указывается.
В 2021 году жена министра стала владелицей автомобиля Toyota Land Cruiser 200 за 1,9 миллиона гривен. В собственности Светланы снова можно увидеть драгоценные ювелирные изделия Cartier, Van Cleef & Arpels, Tiffany, часы Rolex, Ulysse Nardin и Erwin Sattler, сумки Hermes Kelly.
Среди доходов Чернышевой — зарплата в университете в размере более 655 тысяч в год, доход от предпринимательской деятельности — более 1,4 миллиона гривен и незначительные выплаты из вузов. Также она получила 1,4 миллиона долларов с ООО "Ам Проперти Групп". Они числятся как полученные "в результате ликвидации иностранного юридического лица и распределения его остаточных активов".
Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жене сбежавшего из Украины нардепа Куницкого. Ранее она работала в Верховной Раде.