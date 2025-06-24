Преподает в университете и имеет несколько квартир: что известно о жене министра единства Алексея Чернышева

Жена политика имеет несколько квартир и ювелирные изделия

Министр национального единства Алексей Чернышев задержался в зарубежной командировке на более чем неделю. Это совпало с активизацией антикоррупционного расследования, фигурантом которого он является. На днях министр вернулся в Украину и получил подозрение от НАБУ. Также за границу уезжала жена Чернышева и его сын.

"Телеграф" собрал, что известно об избраннице министра национального единства, чем она занимается и чем владеет, согласно декларации.

Что известно о жене Алексея Чернышева

Политик женат на женщине Светлане. Она обучалась в Харьковском гуманитарном институте Народной украинской академии. После окончания вуза Светлана стала преподавателем Национального университета имени Тараса Шевченко. В 2011 году она получила звание кандидата филологических наук. Также Светлана является доцентом кафедры иностранных языков двух факультетов – исторического и филологического.

Жена Чернышева — Светлана, фото КНУ

Светлана Чернышева, фото с ее страницы в фейсбуке

Когда Алексей занимал должность министра развития общин и территорий Украины, на его жену было записано немало драгоценностей и имущества. В частности:

автомобили Skoda Octavia A5 (2010) – за 160 тысяч гривен и Land Rover (2010) – за 980 000 гривен;

Жена Чернышева декларировала два автомобиля

корпоративные права семьи более чем на 1,7 миллиона гривен;

Жена Чернышева декларировала корпоративные права

часы элитного бренда Rolex, несколько украшений люксовых ювелирных брендов Cartier, Tiffany, шубы и сумки.

Жена Чернышева декларировала дорогую ювелирку

Жена Чернышева декларировала дорогие часы

Жена Чернышева декларировала сумки и шубы

Судя по декларации министра за март 2025 года, Светлана владеет квартирой в Никополе почти на 46 квадратных метров свыше 116 тысяч гривен и квартирой на 41 квадратный метр в Киеве за 1 миллион 66 тысяч гривен.

Жена Чернышева декларировала квартиру в Никополе

Жена Чернышева декларировала квартиру в Киеве

Также на Светлану записано:

квартира в Киеве на 42 квадратных метра за более 1 миллиона 8 тысяч гривен;

Жена Чернышева имеет квартиру свыше 1 миллиона гривен

квартира в Киеве более 47 квадратных метров за более 826 тысяч гривен;

Жена Чернышева имеет квартиру свыше 826 тысяч гривен

жилой дом и земельный участок в Киевской области, стоимость которых не указывается.

Жена Чернышева имеет дом

Жена Чернышева имеет земельный участок

В 2021 году жена министра стала владелицей автомобиля Toyota Land Cruiser 200 за 1,9 миллиона гривен. В собственности Светланы снова можно увидеть драгоценные ювелирные изделия Cartier, Van Cleef & Arpels, Tiffany, часы Rolex, Ulysse Nardin и Erwin Sattler, сумки Hermes Kelly.

Жена Чернышева имеет автомобиль Toyota Land Cruiser 200

Жена Чернышева декларировала Cartier и Rolex

Жена Чернышева декларировала Van Cleef & Arpels и Tiffany

Среди доходов Чернышевой — зарплата в университете в размере более 655 тысяч в год, доход от предпринимательской деятельности — более 1,4 миллиона гривен и незначительные выплаты из вузов. Также она получила 1,4 миллиона долларов с ООО "Ам Проперти Групп". Они числятся как полученные "в результате ликвидации иностранного юридического лица и распределения его остаточных активов".

Жена Чернышева задекларировала зарплату с вуза

Жена Чернышева задекларировала доход с предпринимательства

Жена Чернышева задекларировала средства с ООО

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жене сбежавшего из Украины нардепа Куницкого. Ранее она работала в Верховной Раде.