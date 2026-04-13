"Проиграли" Европу украинцам: у россиян истерика из-за поражения Орбана

Они паникуют, что теперь никто в Европе не будет ставить Украине палки в колеса

Виктор Орбан, действующий премьер Венгрии, проиграл выборы своему оппоненту из оппозиционной партии "Тиса" Петеру Мадяру. Россияне очень болезненно восприняли утрату своего последнего сторонника в Европе, их охватила настоящая истерия.

Несколько комментариев показал активист и блогер Сергей Стерненко. Россияне обвиняют в провале Орбана своего главу Владимира Путина. Они не сдерживаются в выражениях. Вот некоторые из их мыслей:

Путин — п**ар! Лавров — п**ар! СВР, ФСБ, ГРУ — это вообще кучка пи***асов, конченные конторы. Они пр***али нашего последнего союзника в Европе

Ко**енный Путин и его деды! Они пр***али Венгрию и вместе с ней всю Европу. Мы пр***али Европу **хлам!

Есть и более сдержанные, но не менее разочарованные комментарии. Сбежавший в Россию украинский пророссийский политик и коллаборант Олег Царев страдает, что теперь будет с АЭС в Венгрии, которую согласился финансировать Путин.

Пропагандист Кирилл Поздняков пишет, что Россия теряет ключевого (а точнее, единственного) партнера внутри Евросоюза. Это значит, добавляет он, что "власть будет проукраинской, усилит поддержку Киева". Есть и другие полные печали высказывания — боятся, что кредит ЕС для Украины разблокируют, и на Россию будет лететь больше дронов.

Россияне в комментариях к новостям о проигрыше Орбана также выражают недовольство. Некоторые опасаются, что Украина теперь будет получать большее финансирование (которое не будет блокировать Венгрия), а Россию из-за этого ждет мобилизация. Вот что пишут россияне:

Асад пообещал отдать лишнюю тумбочку, а Янукович место на своей кроватке

Снова чем в спину большому политику

Что-то с друзьями происходит странное, то украдут кого-то, то выборы пр**бут, то чем в спину

Нам **зда. Орбан все бабки для Украины блокировал. Теперь все будет идти в полном объеме, а значит, осенью готовьте кирзачи (военные сапоги, — ред.)

Тем временем украинцы, как рассказывал "Телеграф", празднуют поражение Орбана на выборах смешными мемами. Хотя на самом деле, украинский политолог Евгений Магда объяснил "Телеграфу", что Украина должна снизить свои ожидания по отношению к Венгрии после выборов.