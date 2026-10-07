Почему рейтинг доверия к Зеленскому то взлетает, то падает: социолог объяснил феномен

Полностью доверяют президенту только 18% опрошенных

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Доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому снижается, однако остается достаточно высоким – 54% украинцев, как свидетельствует недавнее исследование Киевского международного института социологии. Уровень доверия и недоверия к лидеру постоянно колеблется то в одну, то в другую сторону, а среди сторонников и противников нет единодушия.

Колебания доверия к Зеленскому "Телеграфу" объяснил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий. По его словам, самый высокий уровень доверия к Зеленскому пришелся на 2022 год – 90%. Он назвал это "сплочением вокруг флага", сравнив с уровнем доверия в феврале до полномасштабного вторжения. Тогда Зеленскому доверяла только треть украинцев.

Полный текст интервью читайте по ссылке: Пространства для капитуляции нет, – директор КМИС о выборах, мобилизации женщин и поразительной цифре

За два года от максимального уровня рейтинг упал до 52% в декабре 2024 года накануне инаугурации президента США Дональда Трампа. "Далее, в мае 2025 года, снова рост до 74%. Это и было сплочение вокруг флага. Но год назад было 74%, а сейчас 54%. Поэтому все же наблюдаем снижение. Даже в апреле было 58%, а зимой 60%. Поэтому доверие к президенту стабильно, понемногу, но снижается", – охарактеризовал результаты исследования Грушецкий.

Динамика уровня доверия к Владимиру Зеленскому по данным социологических опросов

Более того – доверие можно разложить на составляющие. Из 54% тех, чье доверие полное – лишь 18%, остальные придерживаются позиции "скорее доверяю". Эксперт объяснил эту позицию тем, что люди недовольны коррупцией. Они не видят Зеленского послевоенным президентом, но выступают против выборов сейчас, поскольку не хотят дестабилизации. "Здесь доверие показывает не столько доверие к президенту (и его действиям) как таковое, сколько осознание реалистичности нынешней украинской ситуации", – подчеркнул он.

Важно понимать, что и рейтинг недоверия неоднороден: совсем не доверяют 25%, а 16% – "скорее не доверяют".

Как сообщал "Телеграф", Владимир Зеленский в новом интервью подчеркнул: из-за колоссальных человеческих потерь эта война с первого же дня перестала быть историей о победе для обеих сторон. Несмотря на постоянное давление и серьезные риски, Украина не капитулирует.