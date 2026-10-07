Чому рейтинг довіри до Зеленського то злітає, то падає: соціолог пояснив феномен

Повністю довіряють президенту лише 18% опитаних

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Довіра до президента України Володимира Зеленського знижується, проте лишається достатньо високою – 54% українців, як свідчить нещодавнє дослідження Київського міжнародного інституту соціології. Рівень довіри та недовіри до лідера постійно стрибає то в один, то в інший бік, а серед прихильників та противників немає одностайності.

Стрибки довіри до Зеленського "Телеграфу" пояснив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький. За його словами, найвищий рівень довіри до Зеленського припав на 2022 рік – 90%. Він назвав це "згуртуванням навколо прапора", порівнявши з рівнем довіри в лютому до повномасштабного вторгнення. Тоді Зеленському довіряла лише третина українців.

Повний текст інтерв'ю читайте за посиланням: Простору для капітуляції немає, – директор КМІС про вибори, мобілізацію жінок і вражаючу цифру

За два роки від максимального рівня рейтинг впав аж до 52% в грудні 2024 напередодні інавгурації президента США Дональда Трампа. "Далі, в травні 2025 року, знову зростання до 74%. Це і було згуртування навколо прапора. Але рік тому було 74%, а зараз 54%. Тому все ж таки маємо зниження. Навіть в квітні було 58%, а взимку 60%. Тому довіра до президента стабільно, потроху, але знижується", – схарактеризувати результати дослідження Грушецький.

Динаміка рівня довіри до Володимира Зеленського за даними соціологічних опитувань

Ба більше – довіру можна розкласти на складові. З 54% тих, чия довіра повна – лише 18%, решта – мають позицію "скоріше довіряю". Експерт пояснив цю позицію тим, що люди не задоволені корупцією. Вони не бачать Зеленського повоєнним президентом, та проти виборів зараз, адже не хочуть дестабілізації. "Тут довіра показує не стільки довіру до президента (і його дій) як таку, скільки усвідомлення реалістичності нинішньої української ситуації", – наголосив він.

Важливо розуміти, що і рейтинг недовіри неоднорідний: зовсім не довіряють 25%, а 16% – "скоріше не довіряють".

Як повідомляв "Телеграф", Володимир Зеленський у новому інтерв'ю наголосив: через колосальні людські втрати ця війна ще від першого дня перестала бути історією про перемогу для обох сторін. Попри постійний тиск і серйозні ризики, Україна не капітулюватиме.