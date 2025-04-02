Нардеп "Батькивщины" продает шикарный дом за полмиллиона долларов: как он выглядит (фото, видео)

Дом на продажу выставлен еще год назад

Народный депутат "Батькивщины" Валерий Дубиль уже год как пытается продать коттедж под Прилуками (Черниговская область). Изначально за него просили 650 тысяч долларов, однако теперь чиновник готов с ним расстаться за 500 тысяч долларов.

Продаже элитного жилья занимается агентство по недвижимости из Чернигова Opora Estate. В декларации Дубиля указано, что домом владеет его сын Иван.

Отмечается, что вместе с домом "в комплекте" идет 1,16 гектара территории с озером и гаражом на 57 квадратов. Сам дом построен из натуральных материалов — дерева и камня. На придомовой территории также есть винный погреб и гостевая парковка.

На первом этаже дома расположены котельная, бассейн, санузел, баня, массажная комната, кухня и гостиная комната с камином. На втором этаже имеется каминный зал, кухня, спальная комната, детская, главная спальная с санузлом и терраса. На третьем — еще две спальни, гардероб и балкон. Общая площадь оценивается в 530 квадратов.

Дом подключен к своим генераторам, а потому может функционировать даже в условиях блекаута. Кроме того, он имеет собственную канализацию и автономное водоснабжение из двух скважин.

Согласно данным Антикор, в сети остались старые объявления на которых видно, что дом изначально продавали за 650 тысяч долларов. Что заставило нардепа снизить цену, не сообщалось. Примечательно, что Дубиль приобрел дом в 2012 году за 2,2 миллиона гривен (275 тысяч долларов по тогдашнему курсу).

Как сообщалось ранее, в Киеве на продажу выставлена квартира с роскошным ремонтом, интересной планировкой и довольно большой площадью. Однако ее стоимость превышает 1 300 000 долларов, что явно будет не всем по карману.