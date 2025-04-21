Google под ударом: США рассматривают исторические санкции против компании

Это первая попытка США существенно ограничить IT-гиганта с 1999 года

В США началось решающее слушание по делу против Google — компании угрожают жесточайшие антимонопольные санкции за последние десятилетия. Федеральный судья Амит Мехта, признавший в 2023 году Google монополистом, рассматривает, как возобновить конкуренцию в интернет-поиске.

Как сообщает "The New York Times", Министерство юстиции предлагает радикальные меры — заставить компанию продать браузер Chrome и поделиться частью данных с конкурентами, такими как Bing или DuckDuckGo. Это должно возобновить конкуренцию в области поиска.

"Министерство юстиции было очень агрессивным в том, что они просили", — отметила профессор права в Университете Вандербильта, которая изучает антимонопольное законодательство, Ребекка Хо Алленсворт. В Google же считают эти предложения чрезмерными.

"В ходе судебного разбирательства мы покажем, как беспрецедентные предложения Министерства юстиции выходят за пределы решения суда и нанесут ущерб американским потребителям, экономике и технологическому лидерству", — заявила Ли-Энн Малхолланд, вице-президент компании по вопросам регулирования.

В 2021 году Google потратил 26,3 млрд долларов, чтобы его поисковая система была по умолчанию в браузерах Apple, Mozilla, Samsung. В то же время, компания предлагает лишь умеренные ограничения — например, ежегодное обновление контрактов.

Это первая попытка США существенно ограничить IT-гиганта со времен дела против Microsoft (1999 год) и раздела AT&T в 1984 году.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на картах Google появилась информация о расположении украинского ПВО. Снимки были опубликованы за неделю до обновления сервиса. Эта ситуация вызвала серьезную обеспокоенность в сети.