В Украине начали падать цены на популярный овощ: эксперты назвали причину

Основной фактор – сезонный

На текущей неделе в Украине фиксировалось снижение отпускных цен на столовую свеклу. Это было обусловлено началом активных продаж запасов данного корнеплода из хозяйств населения.

По данным проекта EastFruit, снижение темпов реализации уже негативно сказалось на ценах – только с начала нынешней недели свекла в Украине подешевела в среднем на 10%. Так, на сегодняшний день основные сделки по продаже столовой свеклы заключаются в диапазоне 10-15 грн/кг ($0,25-0,38/кг), в зависимости от качества и объема поставляемой партии.

Как сообщают участники рынка, основной причиной снижения цен на эти корнеплоды является сезонное увеличение предложения на рынке. Также давление на цены оказывало достаточно низкий спрос на продукцию со стороны розничных сетей и оптовых компаний.

Стоит отметить, что цены на столовую свеклу в Украине в среднем в 2 раза выше, чем в конце марта 2023 года. Более того, ряд фермеров уверены, что понижательный ценовой тренд в данном сегменте – явление временное, поскольку на рынке ощущается дефицит качественной продукции, поскольку запасы столовой свеклы в хозяйствах населения продолжают стремительно сокращаться.

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