В Украине ожидают обвал цен на популярный овощ: эксперты назвали причину

Ожидается, что цены упадут на 20-40%

В Украине после Пасхи могут существенно снизиться цены на огурцы. Причиной тому будет то, что у нашей страны есть проблемы с возможностью их хранения.

Об этом рассказал председатель общественной организации "Украинская аграрная ассамблея" Александр Гапон в эфире единого марафона украинских новостей.

"Наши огурцы качественные, как и другая продукция, но нам ее очень трудно хранить. Есть много складов, которые остались сейчас в Черкасской, Кировоградской области и на Киевщине. Но основные мы имели на Херсонщине", — сказал он.

При этом Гапон подчеркнул, что наиболее эффективную цену на огурцы могут предложить только те страны, которые имеют наиболее эффективную систему по их хранению. Эксперт также отмечает, что украинцы вскоре увидят падение цен на этот овощ.

По его словам, как только в Украине начнется грунтовое выращивание, то начнется и снижение цен где-то на 20-40%. Однако это стоит ждать уже после Пасхи, так как в праздничный период всегда наблюдается рост цен.

Как сообщалось ранее, эксперты считают, что с конца апреля в Украине должны подешеветь все овощи, которые выращиваются в теплицах. Это произойдет из-за того, что на рынке увеличится количество производителей.