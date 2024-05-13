Во-первых, не паникуйте: что делать, если сорвал пломбу водомера, действенный совет

Скрывать это не следует

Украинцы каждые 4 года должны проходить поверку счетчиков воды, чтобы убедиться в их точной работе. Однако бывают случаи, когда на водомере случайно срывается пломба, что может привести к определенным последствиям.

"Телеграф" расскажет вам, что делать в таком случае. Скрывать факт срыва или повреждения счетчика не следует.

Ведь при проверке и обнаружении не соответствия водомера данным прошлой поверки, будет произведен перерасчет по норме с даты последней фактической поверки счетчика. Также с человека может быть взыскан штраф до 20 тыс. грн, если окажется долговременный факт сокрытия.

Если у вас сорвана пломба с водомера, вы должны сделать следующее.

обратиться в коммунальное предприятие и написать заявление о факте несанкционированного повреждения пломбы;

подать заявку на поверку и повторное опломбирование счетчика;

ждать прихода контролера.

Причину срыва или повреждения пломбы следует указать в заявлении. При поверке счетчика специалисты определят, было ли незаконное вмешательство в работу измерительного прибора.

Отмечаем, что в случае установления факта несанкционированного вмешательства в работу средств учета воды потребитель обязан возмещать стоимость работ по проведению их экспертизы, метрологической поверки и ремонта. Также предусмотрена административная и уголовная ответственность за вмешательство в работу средств учета воды.

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