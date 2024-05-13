Во-первых, не паникуйте: что делать, если сорвал пломбу водомера, действенный совет
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Скрывать это не следует
Украинцы каждые 4 года должны проходить поверку счетчиков воды, чтобы убедиться в их точной работе. Однако бывают случаи, когда на водомере случайно срывается пломба, что может привести к определенным последствиям.
"Телеграф" расскажет вам, что делать в таком случае. Скрывать факт срыва или повреждения счетчика не следует.
Ведь при проверке и обнаружении не соответствия водомера данным прошлой поверки, будет произведен перерасчет по норме с даты последней фактической поверки счетчика. Также с человека может быть взыскан штраф до 20 тыс. грн, если окажется долговременный факт сокрытия.
Если у вас сорвана пломба с водомера, вы должны сделать следующее.
- обратиться в коммунальное предприятие и написать заявление о факте несанкционированного повреждения пломбы;
- подать заявку на поверку и повторное опломбирование счетчика;
- ждать прихода контролера.
Причину срыва или повреждения пломбы следует указать в заявлении. При поверке счетчика специалисты определят, было ли незаконное вмешательство в работу измерительного прибора.
Отмечаем, что в случае установления факта несанкционированного вмешательства в работу средств учета воды потребитель обязан возмещать стоимость работ по проведению их экспертизы, метрологической поверки и ремонта. Также предусмотрена административная и уголовная ответственность за вмешательство в работу средств учета воды.
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