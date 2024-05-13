По-перше, не панікуйте: що робити, якщо зірвав пломбу водоміра, дієва порада

Приховувати це не слід

Українці кожні 4 роки мають проходити повірку лічильників води, аби впевнитись у їх точній роботі. Проте бувають випадки, коли на водомірі випадково зривається пломба, що може мати певні наслідки.

"Телеграф" розповість вам, що робити у такому випадку. Приховувати факт зриву чи пошкодження лічильника не слід.

Адже під час перевірки та виявлення не відповідності водоміра даним минулої повірки, буде здійснено перерахунок за нормою з дати останньої фактичної повірки лічильника. Також з людини може бути стягнено штраф до 20 тис. грн, якщо виявиться довготривалий факт приховування.

Якщо у вас зірвано пломбу з водоміра, ви маєте зробити наступне.

звернутися до комунального підприємства та написати заяву про факт несанкціонованого пошкодження пломби;

подати заявку на повірку та повторне опломбування лічильника;

чекати приходу контролера.

Причину зриву чи пошкодження пломби слід обов'язково вказати у заяві. При повірці лічильника фахівці визначать, чи було незаконне втручання в роботу вимірювального приладу.

Наголошуємо, що у разі встановлення факту несанкціонованого втручання в роботу засобів обліку води, споживач зобов’язаний відшкодовувати вартість робіт з проведення їх експертизи, метрологічної повірки та ремонту. Також передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність за втручання у роботу засобів обліку води.

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