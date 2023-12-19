С Днем адвоката 2025: красивые поздравления в открытках и стихах с профессиональным праздником

Поздравьте коллег оригинально с Днем адвоката

19 декабря украинские правозащитники отмечают День адвокатуры. Праздник был учрежден Леонидом Кучмой, который подписал указ об установлении соответствующего профессионального праздника. Это произошло в декабре 2002 года. С этого времени ежегодно в Украине отмечают День адвокатуры 19 декабря.

День адвокатуры установлен для подчеркивания большого общественного значения правозащитного института в Украине. Именно адвокатура показывает уровень демократии государства. В этот день чествуют правозащитников и адвокатов, проводя различные мероприятия и церемонии. Однако в прошлые годы эти традиции стали неактуальными.

"Телеграф" поздравляет всех адвокатов с этим профессиональным праздником и желает карьерного роста, терпения, воодушевления и энергии. А для того чтобы вы могли поздравить коллег или знакомых с этим праздником, мы подготовили лучшие поздравления.

Поздравления с Днем адвокатуры

Картинки с Днем адвоката

Открытки с Днем адвоката

Картинки с Днем адвокатуры

Открытки с Днем адвоката

В День украинского адвоката

Соблюдение законов да будет праздник.

Верных решений, успешных процессов,

Развитие и расширение интересов.

Порядочных партнеров, энергичности,

Изобилия, впечатлений и практичности,

Любви такой, чтобы вела и вдохновляла,

На дела добрые и счастья вас сподвигала!

***

Профессию любимый мой избрал

Такую, что выше всех похвал!

Он адвокат! Он гордость всей страны!

И знания его везде нужны!

С Днем адвоката, милый! В этот день

Мне приветствие слать тебе не лень!

Тебя с твоим праздником я поздравлю

И поздравления лучшие пришлю!

***

С Днем адвоката тебя, дорогой,

Правда, всегда пусть стоит за тобой!

И пусть бережет тебя в жизни успех,

Будь в своем деле всегда лучше всех!

