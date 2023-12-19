С Днем адвоката 2025: красивые поздравления в открытках и стихах с профессиональным праздником
Поздравьте коллег оригинально с Днем адвоката
19 декабря украинские правозащитники отмечают День адвокатуры. Праздник был учрежден Леонидом Кучмой, который подписал указ об установлении соответствующего профессионального праздника. Это произошло в декабре 2002 года. С этого времени ежегодно в Украине отмечают День адвокатуры 19 декабря.
День адвокатуры установлен для подчеркивания большого общественного значения правозащитного института в Украине. Именно адвокатура показывает уровень демократии государства. В этот день чествуют правозащитников и адвокатов, проводя различные мероприятия и церемонии. Однако в прошлые годы эти традиции стали неактуальными.
"Телеграф" поздравляет всех адвокатов с этим профессиональным праздником и желает карьерного роста, терпения, воодушевления и энергии. А для того чтобы вы могли поздравить коллег или знакомых с этим праздником, мы подготовили лучшие поздравления.
В День украинского адвоката
Соблюдение законов да будет праздник.
Верных решений, успешных процессов,
Развитие и расширение интересов.
Порядочных партнеров, энергичности,
Изобилия, впечатлений и практичности,
Любви такой, чтобы вела и вдохновляла,
На дела добрые и счастья вас сподвигала!
***
Профессию любимый мой избрал
Такую, что выше всех похвал!
Он адвокат! Он гордость всей страны!
И знания его везде нужны!
С Днем адвоката, милый! В этот день
Мне приветствие слать тебе не лень!
Тебя с твоим праздником я поздравлю
И поздравления лучшие пришлю!
***
С Днем адвоката тебя, дорогой,
Правда, всегда пусть стоит за тобой!
И пусть бережет тебя в жизни успех,
Будь в своем деле всегда лучше всех!
