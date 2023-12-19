З Днем адвоката 2025: гарні привітання у листівках та віршах з професійним святом
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1595
Привітайте колег оригінально з Днем адвоката
19 грудня українські правозахисники відзначають. Свято було започатковано Леонідом Кучмою, який підписав указ про встановлення відповідного професійного свята. Це відбулося у грудні 2002 року. Від того часу щорічно в Україні відзначають День адвокатури.
День адвокатури встановлено для наголошення на великому суспільному значенні правозахисного інституту в Україні. Саме адвокатура показує рівень демократії держави. В цей день вшановують правозахисників та адвокатів, проводячи різні заходи та церемонії. Однак за минулі роки ці традиції стали неактуальними.
"Телеграф" вітає всіх адвокатів з цим професійним святом та бажає кар’єрного зростання, терпіння, наснаги та енергії. А для того, щоб ви могли привітати колег чи знайомих з цим святом, ми підготували найкращі вітання.
У День українського адвоката
Дотримання законів нехай буде свято.
Вірних рішень, успішних процесів,
Розвитку та розширення інтересів.
Порядних партнерів, енергійності,
Достатку, вражень і практичності,
Любові такої, щоб вела й надихала,
На справи добрі і щастя вас сподвигала!
***
Професію улюблений мій обрав
Таку, що вище всіх похвал!
Він адвокат! Він гордість усієї країни!
І знання його скрізь потрібні!
З Днем адвоката, милий! В цей день
Мені привітання слати тобі не лінь!
Тебе з твоїм святом я привітаю
І вітання найкращі надішлю!
***
З Днем адвоката тебе, дорогий,
Правда завжди нехай стоїть за тобою!
І нехай береже тебе в житті успіх,
Будь у своїй справі завжди краще за всіх!
Раніше "Телеграф" розповідав, як прикрасити ялинку. Адже зовсім скоро Новий рік.