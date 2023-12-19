З Днем адвоката 2025: гарні привітання у листівках та віршах з професійним святом

Привітайте колег оригінально з Днем адвоката

19 грудня українські правозахисники відзначають. Свято було започатковано Леонідом Кучмою, який підписав указ про встановлення відповідного професійного свята. Це відбулося у грудні 2002 року. Від того часу щорічно в Україні відзначають День адвокатури.

День адвокатури встановлено для наголошення на великому суспільному значенні правозахисного інституту в Україні. Саме адвокатура показує рівень демократії держави. В цей день вшановують правозахисників та адвокатів, проводячи різні заходи та церемонії. Однак за минулі роки ці традиції стали неактуальними.

"Телеграф" вітає всіх адвокатів з цим професійним святом та бажає кар’єрного зростання, терпіння, наснаги та енергії. А для того, щоб ви могли привітати колег чи знайомих з цим святом, ми підготували найкращі вітання.

У День українського адвоката

Дотримання законів нехай буде свято.

Вірних рішень, успішних процесів,

Розвитку та розширення інтересів.

Порядних партнерів, енергійності,

Достатку, вражень і практичності,

Любові такої, щоб вела й надихала,

На справи добрі і щастя вас сподвигала!

Професію улюблений мій обрав

Таку, що вище всіх похвал!

Він адвокат! Він гордість усієї країни!

І знання його скрізь потрібні!

З Днем адвоката, милий! В цей день

Мені привітання слати тобі не лінь!

Тебе з твоїм святом я привітаю

І вітання найкращі надішлю!

З Днем адвоката тебе, дорогий,

Правда завжди нехай стоїть за тобою!

І нехай береже тебе в житті успіх,

Будь у своїй справі завжди краще за всіх!

