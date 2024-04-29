С днем рождения внука 1 год: лучшие поздравления от бабушки и дедушки

Теплые пожелания и красивые открытки для внучка

Празднование первого дня рождения внука — радостное событие. Это день, когда семья и друзья собираются и восхищаются тому, насколько вырос малыш, чему он научился и размышляют о том, кем он станет в будущем.

И конечно же это событие не проходит без участия бабушек и дедушек, которые готовят не только подарок, но и теплое, душевное поздравление внука с годиком. Возможно пожелания будут непонятны малышу, но несомненно понравятся родителям именинника.

"Телеграф" собрал самые красивые поздравления с днём рождения внука 1 годик, которые порадуют малыша и его родителей

Поздравления с 1 годиком внука в стихах

***

Внучок родимый, с днем рожденья,

Тебе исполнился годок,

Пусть детство будет, как варенье,

Столь ярким, сладеньким чуток

Пускай улыбка, смех веселый

Не сходят с твоего лица

И крепкого тебе здоровья,

Сюрпризов ярких без конца.

***

Внуку нынче — ровно год,

Вместе водим хоровод,

Ножками мы топаем,

Ладошками похлопаем.

Пусть малыш смеется звонко

Есть подарки у ребёнка:

Мишка косолапый,

Мячик полосатый.

Топай внучек веселей,

Не скучай и не болей.

***

Ну что, внучок, тебе уж годик,

Скажи, ты много кашки ел?

Хоть ты, малыш, и желторотик,

Но видим мы, что повзрослел!

Тебя мы любим, очень ценим,

Расти здоровым и большим

Желаем в первый день рождения

Тебе мы счастья от души!

***

Будет жизнь твоя пусть сладкой,

Как варенье из малины,

Словно торт и шоколадка,

Внук мой милый и любимый!

Поздравляю с днем рожденья,

Будь здоровеньким и сильным,

Я хочу на самом деле,

Чтоб ты, внучек, стал счастливым!

***

Внучек любимый, мой сладкий, родной,

Сегодня, малыш, день рождения твой,

Будь самым счастливым ребёнком на свете,

С улыбкой вставай ты всегда на рассвете!

Успешно малыш этот мир познавай,

Мамулю с папулей — всегда уважай,

Слушайся взрослых внучок мой хороший,

На солнышко так, ты мой сладкий похожий!

Поздравление любимому внуку на 1 годик в прозе

***

Дорогой внучок, в твой первый день рождения 🎈🎁желаю тебе, чтобы каждый день был прекраснее предыдущего, чтобы он дарил тебе веру и наполнял надеждой, чтобы он всегда вызывал улыбку на твоем лице.🎂

***

Наш маленький малыш!🎈💖 Расти здоровым, улыбайся счастливо, познавай мир и пусть любовь всегда окружает тебя! Бабушка и дедушка желают тебе всего наилучшего в твой первый день рождения!🎁🎂

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Наше любимое солнышко сегодня отмечает свой праздник. Сегодня тебе исполнится 1 год. Это первый шаг во взрослую жизнь. Расти здоровым, веселым, познавай окружающий мир и слушайся родителей!

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С Днем Рождения, дорогой внук! 🎁🎈🎂Пусть каждый момент этого особенного дня вдохновит вас достичь новых высот и осуществить свои мечты!

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Нашему внучку сегодня 1 годик! Желаем расти жизнерадостным, красивым, умным, весёлым, добрым, любимым. 💖🎂Пусть ангел тебя всегда хранит и освещает твой жизненный путь. Крепкого здоровья, большого счастья и всего самого лучшего!

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Сегодня тебе годик, дорогой внучок! 🌟Улыбайся и будь в прекрасном настроении, ведь все родные и близкие тебя любят и сделают все, чтобы ты всегда был счастливым! 🍰🎉Хорошо кушай, расти, развивайся и наслаждайся прекрасным детством!💖

Открытки с днем рождения 1 годик внуку

Открытка с годиком внука

Открытка поздравить внука с 1 годиком

Поздравление внуку с годиком

Поздравление внуку на годик

Открытка с 1 годиком внука

Ранее "Телеграф" публиковал прикольные поздравления на день рождения куму. Веселые пожелания поднимут настроение имениннику.