С днем рождения внука 1 год: лучшие поздравления от бабушки и дедушки
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Теплые пожелания и красивые открытки для внучка
Празднование первого дня рождения внука — радостное событие. Это день, когда семья и друзья собираются и восхищаются тому, насколько вырос малыш, чему он научился и размышляют о том, кем он станет в будущем.
И конечно же это событие не проходит без участия бабушек и дедушек, которые готовят не только подарок, но и теплое, душевное поздравление внука с годиком. Возможно пожелания будут непонятны малышу, но несомненно понравятся родителям именинника.
"Телеграф" собрал самые красивые поздравления с днём рождения внука 1 годик, которые порадуют малыша и его родителей
Поздравления с 1 годиком внука в стихах
***
Внучок родимый, с днем рожденья,
Тебе исполнился годок,
Пусть детство будет, как варенье,
Столь ярким, сладеньким чуток
Пускай улыбка, смех веселый
Не сходят с твоего лица
И крепкого тебе здоровья,
Сюрпризов ярких без конца.
***
Внуку нынче — ровно год,
Вместе водим хоровод,
Ножками мы топаем,
Ладошками похлопаем.
Пусть малыш смеется звонко
Есть подарки у ребёнка:
Мишка косолапый,
Мячик полосатый.
Топай внучек веселей,
Не скучай и не болей.
***
Ну что, внучок, тебе уж годик,
Скажи, ты много кашки ел?
Хоть ты, малыш, и желторотик,
Но видим мы, что повзрослел!
Тебя мы любим, очень ценим,
Расти здоровым и большим
Желаем в первый день рождения
Тебе мы счастья от души!
***
Будет жизнь твоя пусть сладкой,
Как варенье из малины,
Словно торт и шоколадка,
Внук мой милый и любимый!
Поздравляю с днем рожденья,
Будь здоровеньким и сильным,
Я хочу на самом деле,
Чтоб ты, внучек, стал счастливым!
***
Внучек любимый, мой сладкий, родной,
Сегодня, малыш, день рождения твой,
Будь самым счастливым ребёнком на свете,
С улыбкой вставай ты всегда на рассвете!
Успешно малыш этот мир познавай,
Мамулю с папулей — всегда уважай,
Слушайся взрослых внучок мой хороший,
На солнышко так, ты мой сладкий похожий!
Поздравление любимому внуку на 1 годик в прозе
***
Дорогой внучок, в твой первый день рождения 🎈🎁желаю тебе, чтобы каждый день был прекраснее предыдущего, чтобы он дарил тебе веру и наполнял надеждой, чтобы он всегда вызывал улыбку на твоем лице.🎂
***
Наш маленький малыш!🎈💖 Расти здоровым, улыбайся счастливо, познавай мир и пусть любовь всегда окружает тебя! Бабушка и дедушка желают тебе всего наилучшего в твой первый день рождения!🎁🎂
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Наше любимое солнышко сегодня отмечает свой праздник. Сегодня тебе исполнится 1 год. Это первый шаг во взрослую жизнь. Расти здоровым, веселым, познавай окружающий мир и слушайся родителей!
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С Днем Рождения, дорогой внук! 🎁🎈🎂Пусть каждый момент этого особенного дня вдохновит вас достичь новых высот и осуществить свои мечты!
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Нашему внучку сегодня 1 годик! Желаем расти жизнерадостным, красивым, умным, весёлым, добрым, любимым. 💖🎂Пусть ангел тебя всегда хранит и освещает твой жизненный путь. Крепкого здоровья, большого счастья и всего самого лучшего!
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Сегодня тебе годик, дорогой внучок! 🌟Улыбайся и будь в прекрасном настроении, ведь все родные и близкие тебя любят и сделают все, чтобы ты всегда был счастливым! 🍰🎉Хорошо кушай, расти, развивайся и наслаждайся прекрасным детством!💖
Открытки с днем рождения 1 годик внуку
Ранее "Телеграф" публиковал прикольные поздравления на день рождения куму. Веселые пожелания поднимут настроение имениннику.