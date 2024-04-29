З днем народження онука 1 рік: найкращі привітання від бабусі та дідуся

Теплі побажання та гарні листівки для онука

Святкування першого дня народження онука – радісна подія. Це день, коли сім’я та друзі збираються і захоплюються тим, наскільки виріс малюк, чому він навчився і розмірковують про те, ким він стане в майбутньому.

І звичайно ж ця подія не проходить без участі бабусь та дідусів, які готують не лише подарунок, а й тепле, душевне привітання онука з роком. Можливо побажання будуть незрозумілі малюкові, але, безперечно, сподобаються батькам іменинника.

"Телеграф" зібрав найкрасивіші привітання з днем народження онука 1 рік, які порадують малюка та його батьків

Вітання з 1 роком онука у віршах

***

З першим рочком, онучечок,

З днем народження тебе!

Хай життя твоє дитяче,

Немов річечка, тече!

Кожен день щоб була радість,

Нові враження щодня,

Щастя тобі і здоров’я,

З святом, чарівне дитя!

***

З першим рочком я вітаю,

Життя довгого я побажаю.

Щоб зростав здоровим онук

І мав відмінне буття.

Щоб здоров’ячка було багато,

А щастячко щоб завітало до хати.

Щоб не було плачу

Тільки сміх і весела вдача.

***

Сьогодні онуку виповнився рік!

Зичимо здоров’я й радості повік

Дитині і родині — щастя усім вам,

Щоб в житті не було місця помилкам,

Хай в сім’ї панує спокій, доброта,

Хай дитина ваша швидше вироста!

***

З першим рочком привітаємо,

Він важливіший за всі.

Хай Господь охороняє

Довгії життя роки!

Долі легкої онуку

Та здоров’я, немов сталь.

Щоб усе в житті збулося,

У любові хай зроста!

***

Онучок, з 1 рочком я тебе вітаю!

Ти непосида і не знаєш втоми.

Хай світ тобі обійми розкриває,

Дивує хай, навчає тебе всьому!

Кому вже цілий рік, той вже не плаче,

Бо в світі цікавіші є розваги.

Здоров`я тобі, крихітко, удачі,

Добра, здобутків, радості, наснаги!

Привітання улюбленому онукові на 1 рік у прозі

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Дорогий онучку, у твій перший день народження 🎈🎁бажаю тобі, щоб кожен день був прекраснішим за попередній, щоб він дарував тобі віру і наповнював надією, щоб він завжди викликав усмішку на твоєму обличчі.🎂

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Наш малюче! 🎈💖 Рости здоровим, посміхайся щасливо, пізнавай світ і нехай кохання завжди оточує тебе! Бабуся і дідусь бажають тобі всього найкращого у твій перший день народження!🎁🎂

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Наше улюблене сонечко сьогодні відзначає своє свято. Сьогодні тобі виповнюється 1 рік. Це перший крок у доросле життя. Зростай здоровим, веселим, пізнавай навколишній світ і слухайся батьків!

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З днем народження, дорогий онук! 🎁🎈🎂Нехай кожен момент цього особливого дня надихне тебе досягти нових висот та здійснити свої мрії!

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Нашому внучку сьогодні 1 рік! Бажаємо рости життєрадісним, гарним, розумним, веселим, добрим, коханим. 💖🎂Нехай ангел тебе завжди зберігає та висвітлює твій життєвий шлях. Міцного здоров’я, великого щастя та всього найкращого!

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Сьогодні тобі рік, дорогий онучку! 🌟Посміхайся і будь у чудовому настрої, адже всі рідні та близькі тебе люблять і зроблять усе, щоб ти завжди був щасливим! 🍰🎉Добре їж, рости, розвивайся і насолоджуйся прекрасним дитинством!💖

Листівки з днем народження 1 рік онуку

Листівка з роком онука

Листівка привітати онука з 1 роком

Привітання онуку з роком

Привітання онуку на рік

Листівка з 1 роком онуку

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