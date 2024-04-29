З днем народження онука 1 рік: найкращі привітання від бабусі та дідуся
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Теплі побажання та гарні листівки для онука
Святкування першого дня народження онука – радісна подія. Це день, коли сім’я та друзі збираються і захоплюються тим, наскільки виріс малюк, чому він навчився і розмірковують про те, ким він стане в майбутньому.
І звичайно ж ця подія не проходить без участі бабусь та дідусів, які готують не лише подарунок, а й тепле, душевне привітання онука з роком. Можливо побажання будуть незрозумілі малюкові, але, безперечно, сподобаються батькам іменинника.
"Телеграф" зібрав найкрасивіші привітання з днем народження онука 1 рік, які порадують малюка та його батьків
Вітання з 1 роком онука у віршах
***
З першим рочком, онучечок,
З днем народження тебе!
Хай життя твоє дитяче,
Немов річечка, тече!
Кожен день щоб була радість,
Нові враження щодня,
Щастя тобі і здоров’я,
З святом, чарівне дитя!
***
З першим рочком я вітаю,
Життя довгого я побажаю.
Щоб зростав здоровим онук
І мав відмінне буття.
Щоб здоров’ячка було багато,
А щастячко щоб завітало до хати.
Щоб не було плачу
Тільки сміх і весела вдача.
***
Сьогодні онуку виповнився рік!
Зичимо здоров’я й радості повік
Дитині і родині — щастя усім вам,
Щоб в житті не було місця помилкам,
Хай в сім’ї панує спокій, доброта,
Хай дитина ваша швидше вироста!
***
З першим рочком привітаємо,
Він важливіший за всі.
Хай Господь охороняє
Довгії життя роки!
Долі легкої онуку
Та здоров’я, немов сталь.
Щоб усе в житті збулося,
У любові хай зроста!
***
Онучок, з 1 рочком я тебе вітаю!
Ти непосида і не знаєш втоми.
Хай світ тобі обійми розкриває,
Дивує хай, навчає тебе всьому!
Кому вже цілий рік, той вже не плаче,
Бо в світі цікавіші є розваги.
Здоров`я тобі, крихітко, удачі,
Добра, здобутків, радості, наснаги!
Привітання улюбленому онукові на 1 рік у прозі
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Дорогий онучку, у твій перший день народження 🎈🎁бажаю тобі, щоб кожен день був прекраснішим за попередній, щоб він дарував тобі віру і наповнював надією, щоб він завжди викликав усмішку на твоєму обличчі.🎂
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Наш малюче! 🎈💖 Рости здоровим, посміхайся щасливо, пізнавай світ і нехай кохання завжди оточує тебе! Бабуся і дідусь бажають тобі всього найкращого у твій перший день народження!🎁🎂
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Наше улюблене сонечко сьогодні відзначає своє свято. Сьогодні тобі виповнюється 1 рік. Це перший крок у доросле життя. Зростай здоровим, веселим, пізнавай навколишній світ і слухайся батьків!
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З днем народження, дорогий онук! 🎁🎈🎂Нехай кожен момент цього особливого дня надихне тебе досягти нових висот та здійснити свої мрії!
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Нашому внучку сьогодні 1 рік! Бажаємо рости життєрадісним, гарним, розумним, веселим, добрим, коханим. 💖🎂Нехай ангел тебе завжди зберігає та висвітлює твій життєвий шлях. Міцного здоров’я, великого щастя та всього найкращого!
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Сьогодні тобі рік, дорогий онучку! 🌟Посміхайся і будь у чудовому настрої, адже всі рідні та близькі тебе люблять і зроблять усе, щоб ти завжди був щасливим! 🍰🎉Добре їж, рости, розвивайся і насолоджуйся прекрасним дитинством!💖
Листівки з днем народження 1 рік онуку
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