С рождением дочери: красивые картинки с пожеланиями

Порадуйте родителей малышки

Рождение дочери – это уникальный и чудесный момент. Среди родственников, друзей, коллег принято поздравлять новоиспеченных родителей с этим счастливым событием.

Самый простой способ выразить свою радость по поводу рождения нового человека и поддержать родителей — отправить им текстовое сообщение с добрыми пожеланиями. Конечно, трогательные слова – это всегда хороший способ пожелать молодым родителям всего наилучшего. Но часто не нужно много слов, чтобы показать родителям, что вы за них рады. Будь то стихи или проза, их прекрасно дополнит красивая картинка с рождением дочери.

Если вы ищете особенное поздравление, то попали по адресу. "Телеграф" собрал оригинальные открытки с новорожденной доченькой. Любую из них можно скачать и отправить новоиспеченным родителям в соцсетях или мессенджере.

Красивые открытки с рождением дочери

Открытка с рождением дочери с пожеланиями

Поздравительная открытка с рождением дочери

Красивая открытка с рождением дочери

С новорожденной дочкой открытка

Картинка поздравление с рождением дочки

Открытка с новорожденной доченькой

Поздравительная открытка с рождением дочки

Ранее "Телеграф" делился подборкой красочных открыток с рождением сына. Также мы публиковали пожелания для новоиспеченных родителей мальчика.