З народженням дочки: красиві картинки з побажаннями

Порадуйте батьків малечі

Народження доньки – це унікальний та чудовий момент. Серед родичів, друзів, колег заведено вітати новоспечених батьків із цією щасливою подією

Найпростіший спосіб висловити свою радість щодо народження нової людини та підтримати батьків — надіслати їм текстове повідомлення з добрими побажаннями. Звичайно, зворушливі слова – це завжди добрий спосіб побажати молодим батькам усього найкращого. Але часто не потрібно багато слів, щоб показати батькам, що ви за них раді. Чи то вірші, чи то проза, їх чудово доповнить чи навіть замінить гарна картинка з народженням доньки.

Якщо ви шукаєте особливе привітання, то потрапили за адресою. "Телеграф" зібрав оригінальні листівки з новонародженою донечкою. Будь-яку з них можна завантажити та відправити новоспеченим батькам у соцмережах чи месенджері.

Красиві листівки з народженням дочки

Листівка з народженням дочки з побажаннями

Вітальна листівка з народженням дочки

Красиві листівки з народженням дочки

З новонародженою донькою листівка

Привітання з народженням доньки

Листівка з новонародженою донечкою

Вітальна листівка з народженням доньки

Раніше "Телеграф" ділився добіркою барвистих листівок із народженням сина. Також ми публікували побажання для новоспечених батьків хлопчика.