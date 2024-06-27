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З народженням дочки: красиві картинки з побажаннями

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Готові вітальні листівки з народженням дочки
Готові вітальні листівки з народженням дочки. Фото Telegraf

Порадуйте батьків малечі

Народження доньки – це унікальний та чудовий момент. Серед родичів, друзів, колег заведено вітати новоспечених батьків із цією щасливою подією

Найпростіший спосіб висловити свою радість щодо народження нової людини та підтримати батьків — надіслати їм текстове повідомлення з добрими побажаннями. Звичайно, зворушливі слова – це завжди добрий спосіб побажати молодим батькам усього найкращого. Але часто не потрібно багато слів, щоб показати батькам, що ви за них раді. Чи то вірші, чи то проза, їх чудово доповнить чи навіть замінить гарна картинка з народженням доньки.

Якщо ви шукаєте особливе привітання, то потрапили за адресою. "Телеграф" зібрав оригінальні листівки з новонародженою донечкою. Будь-яку з них можна завантажити та відправити новоспеченим батькам у соцмережах чи месенджері.

Красиві листівки з народженням дочки

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Листівка з народженням дочки з побажаннями
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Вітальна листівка з народженням дочки
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Красиві листівки з народженням дочки
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З новонародженою донькою листівка
картинка привітання з народженням доньки
Привітання з народженням доньки
Вітальна листівка з народженням доньки
Листівка з новонародженою донечкою
привітання з новонародженою дівчинкою листівка
Вітальна листівка з народженням доньки

Раніше "Телеграф" ділився добіркою барвистих листівок із народженням сина. Також ми публікували побажання для новоспечених батьків хлопчика.

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#Поздоровлення #Картинки #Листівки