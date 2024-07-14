С именинами Владимира! Красивые картинки и видеооткрытки с днем ангела

Не забудьте поздравить родных и знакомых по имени Владимир с их днем ангела

В понедельник, 15 июля 2024 года, будут отмечать именины Владимира. У мужчин с этим именем есть несколько дней ангелов, один из которых по новому церковному календарю выпадает на середину лета.

Также в этот день в Украине чтут память святого равноапостольного князя Владимира, который крестил Русь. А еще 15 июля (по старому календарю — 28 июля) отмечают День крещения Киевской Руси — Украины.

Имя Владимир означает "владеющий миром" и происходит еще со времен язычничества. Но со временем его включили в христианский перечень имен.

В Украине имя Владимир очень распространено и имеет формы Володя, Володечка, Вова, Вовчик.

"Телеграф" подготовил картинки и открытки с именинами Владимира, чтобы вы могли поздравить своих родных и знакомых.

С днем Владимира: поздравления в картинках

Поздравление с днем Владимира

Поздравление Владимиру с днем ангела

С именинами Владимира

Картинка с днем Владимира

Поздравления с днем ангела Владимир

С днем ангела Владимира: музыкальные открытки и видео

Эти видео дополнят любое поздравление. Их удобно отправлять в Viber, WhatsApp, Telegram и любые другие мессенджеры.

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