З іменинами Володимира! Гарні картинки та відеолистівки з днем ангела

Не забудьте привітати рідних та знайомих на ім’я Володимир з їхнім днем ангела

У понеділок, 15 липня 2024 року, відзначатимуть іменини Володимира. У чоловіків із цим ім’ям є кілька днів ангелів, один із яких за новим церковним календарем випадає на середину літа.

Також у цей день в Україні вшановують пам’ять святого рівноапостольного князя Володимира, який хрестив Русь. А ще 15 липня (за старим календарем – 28 липня) відзначають День хрещення Київської Русі – України.

Ім’я Володимир означає "володар світу" і знайоме ще з часів язичництва. Але згодом його включили до християнського переліку імен.

В Україні ім’я Володимир дуже поширене та має форми Вова, Володимирко, Володко, Володя, Володька.

"Телеграф" підготував картинки та листівки з іменинами Володимира, щоб ви могли привітати своїх рідних та знайомих.

З днем Володимира: поздоровлення у картинках

Вітання з днем Володимира

Вітання Володимирові з днем ангела

З іменинами Володимира

З днем Володимира

Вітання з днем ангела Володимир

З днем ангела Володимира: музичні листівки та відео

Ці відео доповнять будь-яке привітання. Їх зручно відправляти у Viber, WhatsApp, Telegram та будь-які інші месенджери.

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