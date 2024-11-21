С Днем Достоинства и Свободы Украины: патриотические поздравления в картинках и открытках

21 ноября отмечается День Достоинства и Свободы Украины. "Телеграф" собрал красивые картинки с праздником

День Достоинства и Свободы — это особенный праздник, который отмечается в Украине 21 ноября, напоминая о силе, мужестве и единстве украинского народа. Этот день установлен в честь начала двух судьбоносных событий в истории страны — Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года. Именно в эти моменты украинцы отстояли свои права на свободу, демократию и независимость.

История праздника берет начало в 2005 году. Тогда президент Виктор Ющенко основал праздник "День свободы" и установил дату его празднования 22 ноября. В 2011 году Виктор Янукович отменил Указ предыдущего главы государства и установил новый праздник: "День соборности и свободы". Но уже в 2014 году президент Петр Порошенко упразднил Указ Януковича, восстановив "День соборности Украины" и учредив "День Достоинства и Свободы". Дата праздника сместилась на 21 ноября.

Хоть это и сравнительно молодой праздник, но он уже стал символом силы духа и патриотизма для украинцев.

Поздравьте близких с этим важным днем и подарите им частичку тепла и вдохновения. ‎"Телеграф" подготовил для вас открытки и картинки, которые помогут выразить ваши искренние поздравления.

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