З Днем Гідності та Свободи України: патріотичні привітання у картинках та листівках

21 листопада відзначається День Гідності та Свободи України. "Телеграф" зібрав гарні картинки зі святом

День Гідності та Свободи — це особливе свято, яке відзначається в Україні 21 листопада, нагадуючи про силу, мужність та єдність українського народу. Цей день встановлено на честь початку двох доленосних подій в історії країни – Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року. Саме в ці моменти українці відстояли свої права на свободу, демократію та незалежність.

Історія свята бере початок у 2005 році. Тоді президент Віктор Ющенко заснував свято "День свободи" та встановив дату його святкування 22 листопада. У 2011 році Віктор Янукович скасував Указ попереднього глави держави та встановив нове свято: "День соборності та свободи". Але вже у 2014 році президент Петро Порошенко скасував Указ Януковича, відновивши "День соборності України" та заснувавши "День Гідності та Свободи". Дата свята змістилася на 21 листопада.

Хоча це й порівняно молоде свято, але воно вже стало символом сили духу та патріотизму для українців.

Привітайте близьких із цим важливим днем та подаруйте їм частинку тепла та натхнення. "Телеграф" підготував для вас листівки та картинки, які допоможуть висловити ваші щирі привітання.

Раніше "Телеграф" розповідав, які свята та в які дні листопада відзначають в Україні у 2024 році.