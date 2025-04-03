Поздравления с днем рождения ребенку на украинском языке: лучшие пожелания для мальчиков и девочек
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Сколько бы ни исполнялось ребенку, ему будет приятно услышать добрые пожелания
День рождения ребенка – это особый праздник, наполненный радостью, смехом, яркими шариками и приятными сюрпризами. Это день, когда именинник чувствует себя настоящей звездой, а родные и друзья засыпают его поздравлениями, подарками и теплыми объятиями. Дети с нетерпением ждут этого события, ведь для них это волшебный день, когда сбываются мечты.
Неважно, сколько лет исполняется малышу – 2-3 месяца, 5 или 9 лет – каждый ребенок заслуживает искренних слов любви и поддержки. Важно дарить ребенку не только подарки, но и частицу своей души, выраженную в теплых пожеланиях. Именно такие слова запоминаются и создают атмосферу настоящего праздника.
"Телеграф" собрал для вас универсальные поздравления на украинском языке, которые подойдут как для мальчиков, так и для девочек, независимо от возраста.
Поздравления мальчику в прозе и стихах
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З днем народження, маленький герой! 🎉 Бажаю тобі міцного здоров'я, безліч веселих пригод і здійснення найзаповітніших мрій! Нехай твоє дитинство буде яскравим, як веселка! 🌈
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З днем народження, дитятко,
Миле моє янголятко.
Хай життєвий шлях твій буде
Тільки там, де добрі люди!
Доля — щастя посилає,
Бог — від зла оберігає…
У здоров’ї, в мирі жити,
Розвиватись… І любити!
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Дорогий наш хлопчику! Вітаємо тебе з днем народження! 🥳 Нехай у твоєму житті завжди буде багато радості, сміху та любові. Будь завжди таким же веселим, добрим і щасливим! 🤗
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З днем народження вітаю
І тобі в цей день бажаю,
Щоб життя було, як казка,
Й на все була Божа ласка,
Хай завжди тобі щастить,
Все збувається за мить!
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З днем народження, сонечко! ☀️ Нехай твій світ буде сповнений щасливих моментів, веселих ігор і найкращих друзів! Бажаю тобі море усмішок та чудових пригод! 🚀
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З днем народження щиро вітаєм!
Хай радість приносить кожний день,
Міцного здоров’я та щастя бажаєм,
Хай пташки співають прекрасних пісень.
Зичимо радості, в справах везіння,
Безхмарного неба і сонця яскравого,
В досягненні мрій — натхнення й терпіння,
Цікавих подій та життя різнобарвного!
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З днем народження! 🎂 Бажаю тобі бути сильним, сміливим і завжди досягати своєї мети! Нехай кожен день дарує тобі щасливі миті та цікаві відкриття! 🌟
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Сонечко наше, тебе ми вітаємо
І лиш найкращого щиро бажаємо,
Справжньої дружби і друзів надійних,
Добрих, веселих пригод чудодійних.
З неба веселка нехай усміхнеться,
Все дуже добре у тебе складеться.
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Зі святом тебе, наш чемпіоне! 🏆 Бажаю тобі багато нових знань, вірних друзів і захопливих подорожей! Нехай твоє життя буде сповнене яскравих барв і здійснених мрій! 🚴♂️
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У це яскраве свято
Бажаю я багато
Привітань та подарунків,
Справжніх див та візерунків.
Буде хай веселим свято,
І сюрпризів щоб багато.
Мрії хай збуваються,
І дива трапляються.
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Вітаю, юний мандрівнику! 🌍 Нехай твоє життя буде, як цікава казка, де є чарівні пригоди, добрі друзі та чудові подарунки! Ніколи не сумуй і завжди вір у диво! ✨
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Із днем народження, зі святом!
Бажань так маю я багато:
Щасливої бажаю долі,
Завжди у рідних бути колі.
Великих успіхів в навчанні,
Знать відповідь на всі питання,
Що виникатимуть у тебе.
Задовольняти всі потреби.
Хай сонечко тобі всміхнеться,
Погане швидко все минеться,
Від Бога буде хай підтримка.
Рости щасливою, дитинка!
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З днем народження, малий супергерою! 🦸♂️ Бажаю тобі бути найсильнішим, найрозумнішим і найвеселішим! Нехай у твоєму житті буде багато цікавих відкриттів і великих досягнень! 🚀
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З днем народження вітаю!
Хай буде все, як ти бажаєш,
Твій настрій буде хай казковим,
Життя цікавим і чудовим.
Бажаю успіхів в навчанні
І перемог в усіх змаганнях,
Пригод веселих, друзів гарних,
Багато світлих днів безхмарних!
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Дорогий імениннику! 🎊 Бажаю тобі безмежної радості, любові та тепла! Нехай кожен день приносить тобі нові веселощі, успіхи та яскраві моменти! 💙
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Вітаю із твоїм найбільшим святом!
Бажаю, друзів щоб було багато.
Побільше перемог в усіх змаганнях,
Збувалися щоб мрії і бажання.
Тобою щоб завжди батьки пишались,
Усе, що ти задумаєш, збувалось.
Щоб легко удавалось все в навчанні.
Прийми із днем народження вітання!
Поздравления девочке своими словами и в стихах
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З днем народження, маленька принцесо! 👑 Нехай твоє життя буде, як чарівна казка, сповнена радості, добра та здійснення бажань! Бажаю тобі море щастя та безліч яскравих моментів! 🌸
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Ввірвалось день народження у дім,
Тебе сердечно я вітаю з ним!
Нехай життя буде крутим і кльовим,
І дні будуть яскраві, веселкові.
Дитинство твоє буде хай щасливим,
Багатим на пригоди й справжнє диво.
Здійснять бажання хай чарівники,
Безмежно люблять і пишаються батьки!
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Дорога наша зіронько! 🌟 Вітаємо тебе з цим прекрасним днем! Нехай твій світ буде наповнений веселими пригодами, вірними друзями і чудовими подарунками! 🎁
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Щастячка, добра і ласки,
Щоб було все, як у казці,
Щоб веселий був й здоровий,
Побажання Lova-Lova!
Був помічником для мами
І найкращим сином тату,
Щоб усім ріс на показ,
Був веселим кожен раз.
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З днем народження, сонечко! ☀️ Бажаю тобі яскравого дитинства під мирним небом, багато усмішок, здійснення мрій і завжди гарного настрою! 🎈
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Моє сонечко, зайчатко
Приймай щирі привітання.
Наше миле котенятко,
Сьогодні день народження.
Будь гордістю батьків,
Рости в країні мрій.
Здоров’ям дорожи,
"Ніколи" не кажи.
Щоб ангел-охоронець
Був поруч, вберігав.
Від бід, невдач, тривог
Тебе застерігав.
Цікавих захоплень,
Удачі бажань.
Друзів хороших,
Щастя і знань.
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Мила наша дівчинко! 🎂 Вітаємо тебе з днем народження! Нехай у твоєму житті буде багато радості, веселощів і щасливих моментів! Будь завжди усміхненою та щасливою! 😊
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З днем народження тебе
Нині щиро привітаю.
Від душі тобі добра,
Щастя й радості бажаю.
Щоб життя твоє було,
Наче в милій, ніжній казці.
Щоби кожен день минав
В добрі, благах всіх та ласці.
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Зі святом тебе, красуне! 💖 Бажаю тобі багато казкових моментів, чарівних миттєвостей і справжнього щастя! Нехай у твоєму серці завжди панує радість! 🌈
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Сонечко моє, я тебе вітаю!
І у день народження я тобі бажаю
Щастя, здоров’я, всіляких пригод,
У школі навчатись без зайвих турбот.
Мріяти палко, міцно дружити,
Бути порядним і гідно жити.
Шлях свій знайти та висот досягти,
І щоб все було, лиш як хочеш ти!
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З днем народження, маленька фея! 🧚♀️ Бажаю тобі чарівних миттєвостей, безліч приємних сюрпризів і багато любові! Нехай кожен день буде наповнений щастям! ✨
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З днем народження, дитинко!
Хай лунає сміх твій дзвінко,
Друзів прийде хай багато
На твоє чудове свято.
Хай веселощі чекають,
Хай смачненьким пригощають,
Люблять хай матуся й татко.
Щастячка тобі, дитятко!
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Дорога наша принцесо! 👸 Бажаю тобі завжди бути усміхненою, радісною та щасливою! Нехай у твоєму житті буде багато яскравих фарб, теплих обіймів і веселих пригод! 🎠
***
З днем народження вітаю,
Буде гарним хай це свято,
Щастя й радості бажаю,
Подаруночків багато!
Зичу ласки та добра,
Щоб збувалися бажання,
Доля щоб, мов мед, була,
Та подобалось навчання!
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З днем народження, чарівна дівчинко! 🎊 Нехай у твоєму житті завжди буде багато добра, світла і радості! Бажаю тобі здійснення всіх мрій і щасливих днів! 💕