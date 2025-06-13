Поздравления с днем рождения на 11 месяцев: теплые пожелания девочке, мальчику, родителям

Порадуйте именинников и их родителей

Каждый месяц в первый год жизни малыша особенный, наполненный открытиями, эмоциями и радостью. 11 месяцев — почти год, и этот момент хочется отметить теплыми словами, нежными пожеланиями и добрыми напутствиями.

"Телеграф" собрал для вас самые красивые и добрые пожелания с 11 месяцами для мальчиков, девочек и их родителей — в прозе, стихах и смс.

Поздравления с 11 месяцами мальчику в прозе и СМС

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Поздравляю маленького козака с 11 месяцами! 💙 Пусть растёт здоровым, активным и радостным, радует родителей первыми словами и шагами! 🎉

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С 11 месяцами, наш милый мальчик! Ты уже такой серьёзный и сообразительный 😊 Желаю тебе весёлого настроения, крепкого здоровья и море счастливых моментов рядом с близкими 💫

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11 месяцев — почти целый год! С каждым днём ты всё смелее и умнее, наш мальчик! Пусть этот месяц принесёт новые достижения и много поводов для улыбок 🐻💙

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Поздравляем с 11 месяцами маленького исследователя! 🌍 Ты уже столько умеешь, а позже будешь уметь больше! Пусть каждый твой день будет полон радости, игр и любви.

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Маленький наш принц, с 11 месяцами тебя! 👑 Пусть впереди будет тысяча добрых дней, первые шаги будут уверенными, а смех звучит каждый день!

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Совсем скоро тебе годик, но сегодня мы отмечаем 11 месяцев счастья, улыбок и первых открытий! С праздником, малыш! 🎂🎈

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С 11 месяцами, сыночек! Желаем тебе здоровья, ярких эмоций, новых словечек и больших шагов к первому дню рождения! 🌟

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Наш чудо-мальчик, поздравляем с 11 месяцами! 💫 Желаем беззаботного детства, родительского тепла и весёлых открытий каждый день!

Поздравления с 11 месяцами девочке в прозе и СМС

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Маленькая принцесса, поздравляем тебя с 11 месяцами! 👑 Пусть улыбка не сходит с твоего лица, а каждый день будет как волшебная сказка! ✨

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С 11 месяцами, чудо-девочка! 🎀 Ты уже такая умная и красивая! Пусть рядом всегда будет любовь, забота и много красивых игрушек🧸

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Милое солнышко, с 11 месяцами тебя! 🌞 Пусть твоя жизнь будет наполнена радостью, весёлыми играми и счастливыми моментами!

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Поздравляем малышку с 11 месяцами жизни! 🎂 За этот почти год ты подарила столько радости! Пусть впереди в твоей жизни будет только свет и тепло 💗

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С 11 месяцами тебя, маленькая леди! 🌸 Желаем тебе хорошего настроения, крепкого здоровья и бесконечной любви!

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Прекрасная девочка, ты уже почти годик с нами! 💕 Желаем тебе самых добрых чудес и волшебства каждый день! 🧚‍♀️

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11 месяцев назад в мире стало больше красоты — ведь у нас появилась ты! С праздником тебя, наша звёздочка! 🌟

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Милая малышка, с 11 месяцами тебя! Пусть каждый день будет как лепесток цветка — яркий, нежный и счастливый 🌷

Поздравления родителям с 11 месяцами малыша своими словами и СМС

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Поздравляем вас с маленькой, но очень важной датой — 11 месяцев со дня рождения вашего чуда! 🎉 Вы уже прошли большой путь, и совсем скоро будет первый день рождения. Желаем крепких сил, терпения, радости и много нежных семейных моментов! 💖

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11 месяцев назад началась ваша новая жизнь — с пелёнками, улыбками, первыми зубками и "мама-папа"! Пусть каждый день дарит вам счастье, а малыш растёт здоровым и радостным! 👶✨

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Вы большие молодцы! Уже почти год как вы — настоящие мама и папа. 💪 Пусть ваш малыш растёт в любви, а каждый месяц приносит всё больше поводов для гордости и улыбок! 😊

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С 11 месяцами вашего сокровища! 💫 Желаем вам крепких нервов, выспанных ночей и море радости от каждого нового "первого" момента — шагов, слов и открытий!

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Поздравляем с 11 месяцами родительства! 🍼 Растить малыша — это большое счастье и огромный труд. Желаем вам гармонии, вдохновения и душевного тепла каждый день!

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Почти год пролетел, как один миг! Вы — настоящие герои. 💖 Пусть ваше солнышко радует вас всё больше, а впереди будет много счастливых воспоминаний!

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С 11 месяцами малыша! Пусть в вашей семье царит любовь, спокойствие и уют. А каждый новый день с ребёнком будет наполнен светом и смыслом 🌈

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Поздравляем вас с 11 месяцами родительской радости! 💕 Пусть малыш будет здоров, а вы — полны сил и вдохновения на новые свершения в вашей семейной сказке 📖✨

Поздравления с 11 месяцами мальчику, девочке и родителям в стихах

Одиннадцать месяцев, скоро уж год!

Время так быстро мчится вперед!

Расти, мое солнце, и мне улыбайся,

Кушай отлично и развивайся!

Тебя так люблю, дорогой ангелок,

Ты украшаешь мой каждый денек!

Пусть будет прекрасна всегда твоя жизнь,

От счастья, любимое солнце, светись!

***

Одиннадцать месяцев

Зайке любимой,

Пусть будет ребенок

Небом хранимый.

Пусть радует кроха

Маму и папу,

Улыбками им

Пусть платит зарплату.

Пускай не болеет,

Смеется пусть звонко,

Желаю я счастья

Чудо-ребенку.

***

Ты уже стоишь на ножках

И болтаешь иногда.

От улыбки твоей тают

Все родные и всегда.

Радуй нас, прошу, и дальше,

Не болей, пореже плачь.

И пусть твой небесный Ангел

Защитит от неудач.

***

Время движется вперед,

Через месяц тебе год!

Ты уже большой малыш,

Очень скоро побежишь,

Скажешь несколько словечек,

Мой любимый человечек!

Развивайся по чуть-чуть

И всегда здоровым будь!

***

Боже мой! Совсем недавно

Наше чадо родилось.

Как чудесное мгновенье

Одиннадцать месяцев пронеслось.

Будь счастливой, моя кроха,

Радуй всех своим теплом.

Будь любимой и, конечно,

Будь всегда самой собой!

***

Одиннадцать месяцев, годик почти!

Ты ползаешь мило, пытаешься встать,

Желаем тебе лишь здоровым расти

И мир с интересом большим изучать!

Пусть мама и папа пылинки сдувают,

Заботой тебя окружают всегда!

Пускай твои глазки все время сияют,

Как самая яркая в небе звезда!

***

11 месяцев крохе прекрасной,

Мы счастья желаем и море добра,

Светиться, как солнце, улыбкою ясной,

Разглядывать сладкие сны до утра!

Прекрасных игрушек и ласковых песен,

И радости, чтобы лилась через край.

Большой этот мир нереально чудесен,

Скорей вырастай и его познавай!

***

11 уж месяцев,

Ты, кроха, подрастаешь

И пусть неуверенно,

Но на двоих шагаешь.

Шаг за шагом, держишься

Руками за опору,

На языке своем

Ведешь ты разговоры.

Шагай смелее кроха,

Не падай и держись,

Перед тобой дорога

Лежит длиною в жизнь.