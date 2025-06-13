Поздравления с днем рождения на 11 месяцев: теплые пожелания девочке, мальчику, родителям
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Порадуйте именинников и их родителей
Каждый месяц в первый год жизни малыша особенный, наполненный открытиями, эмоциями и радостью. 11 месяцев — почти год, и этот момент хочется отметить теплыми словами, нежными пожеланиями и добрыми напутствиями.
"Телеграф" собрал для вас самые красивые и добрые пожелания с 11 месяцами для мальчиков, девочек и их родителей — в прозе, стихах и смс.
Поздравления с 11 месяцами мальчику в прозе и СМС
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Поздравляю маленького козака с 11 месяцами! 💙 Пусть растёт здоровым, активным и радостным, радует родителей первыми словами и шагами! 🎉
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С 11 месяцами, наш милый мальчик! Ты уже такой серьёзный и сообразительный 😊 Желаю тебе весёлого настроения, крепкого здоровья и море счастливых моментов рядом с близкими 💫
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11 месяцев — почти целый год! С каждым днём ты всё смелее и умнее, наш мальчик! Пусть этот месяц принесёт новые достижения и много поводов для улыбок 🐻💙
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Поздравляем с 11 месяцами маленького исследователя! 🌍 Ты уже столько умеешь, а позже будешь уметь больше! Пусть каждый твой день будет полон радости, игр и любви.
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Маленький наш принц, с 11 месяцами тебя! 👑 Пусть впереди будет тысяча добрых дней, первые шаги будут уверенными, а смех звучит каждый день!
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Совсем скоро тебе годик, но сегодня мы отмечаем 11 месяцев счастья, улыбок и первых открытий! С праздником, малыш! 🎂🎈
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С 11 месяцами, сыночек! Желаем тебе здоровья, ярких эмоций, новых словечек и больших шагов к первому дню рождения! 🌟
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Наш чудо-мальчик, поздравляем с 11 месяцами! 💫 Желаем беззаботного детства, родительского тепла и весёлых открытий каждый день!
Поздравления с 11 месяцами девочке в прозе и СМС
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Маленькая принцесса, поздравляем тебя с 11 месяцами! 👑 Пусть улыбка не сходит с твоего лица, а каждый день будет как волшебная сказка! ✨
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С 11 месяцами, чудо-девочка! 🎀 Ты уже такая умная и красивая! Пусть рядом всегда будет любовь, забота и много красивых игрушек🧸
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Милое солнышко, с 11 месяцами тебя! 🌞 Пусть твоя жизнь будет наполнена радостью, весёлыми играми и счастливыми моментами!
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Поздравляем малышку с 11 месяцами жизни! 🎂 За этот почти год ты подарила столько радости! Пусть впереди в твоей жизни будет только свет и тепло 💗
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С 11 месяцами тебя, маленькая леди! 🌸 Желаем тебе хорошего настроения, крепкого здоровья и бесконечной любви!
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Прекрасная девочка, ты уже почти годик с нами! 💕 Желаем тебе самых добрых чудес и волшебства каждый день! 🧚♀️
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11 месяцев назад в мире стало больше красоты — ведь у нас появилась ты! С праздником тебя, наша звёздочка! 🌟
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Милая малышка, с 11 месяцами тебя! Пусть каждый день будет как лепесток цветка — яркий, нежный и счастливый 🌷
Поздравления родителям с 11 месяцами малыша своими словами и СМС
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Поздравляем вас с маленькой, но очень важной датой — 11 месяцев со дня рождения вашего чуда! 🎉 Вы уже прошли большой путь, и совсем скоро будет первый день рождения. Желаем крепких сил, терпения, радости и много нежных семейных моментов! 💖
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11 месяцев назад началась ваша новая жизнь — с пелёнками, улыбками, первыми зубками и "мама-папа"! Пусть каждый день дарит вам счастье, а малыш растёт здоровым и радостным! 👶✨
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Вы большие молодцы! Уже почти год как вы — настоящие мама и папа. 💪 Пусть ваш малыш растёт в любви, а каждый месяц приносит всё больше поводов для гордости и улыбок! 😊
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С 11 месяцами вашего сокровища! 💫 Желаем вам крепких нервов, выспанных ночей и море радости от каждого нового "первого" момента — шагов, слов и открытий!
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Поздравляем с 11 месяцами родительства! 🍼 Растить малыша — это большое счастье и огромный труд. Желаем вам гармонии, вдохновения и душевного тепла каждый день!
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Почти год пролетел, как один миг! Вы — настоящие герои. 💖 Пусть ваше солнышко радует вас всё больше, а впереди будет много счастливых воспоминаний!
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С 11 месяцами малыша! Пусть в вашей семье царит любовь, спокойствие и уют. А каждый новый день с ребёнком будет наполнен светом и смыслом 🌈
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Поздравляем вас с 11 месяцами родительской радости! 💕 Пусть малыш будет здоров, а вы — полны сил и вдохновения на новые свершения в вашей семейной сказке 📖✨
Поздравления с 11 месяцами мальчику, девочке и родителям в стихах
Одиннадцать месяцев, скоро уж год!
Время так быстро мчится вперед!
Расти, мое солнце, и мне улыбайся,
Кушай отлично и развивайся!
Тебя так люблю, дорогой ангелок,
Ты украшаешь мой каждый денек!
Пусть будет прекрасна всегда твоя жизнь,
От счастья, любимое солнце, светись!
***
Одиннадцать месяцев
Зайке любимой,
Пусть будет ребенок
Небом хранимый.
Пусть радует кроха
Маму и папу,
Улыбками им
Пусть платит зарплату.
Пускай не болеет,
Смеется пусть звонко,
Желаю я счастья
Чудо-ребенку.
***
Ты уже стоишь на ножках
И болтаешь иногда.
От улыбки твоей тают
Все родные и всегда.
Радуй нас, прошу, и дальше,
Не болей, пореже плачь.
И пусть твой небесный Ангел
Защитит от неудач.
***
Время движется вперед,
Через месяц тебе год!
Ты уже большой малыш,
Очень скоро побежишь,
Скажешь несколько словечек,
Мой любимый человечек!
Развивайся по чуть-чуть
И всегда здоровым будь!
***
Боже мой! Совсем недавно
Наше чадо родилось.
Как чудесное мгновенье
Одиннадцать месяцев пронеслось.
Будь счастливой, моя кроха,
Радуй всех своим теплом.
Будь любимой и, конечно,
Будь всегда самой собой!
***
Одиннадцать месяцев, годик почти!
Ты ползаешь мило, пытаешься встать,
Желаем тебе лишь здоровым расти
И мир с интересом большим изучать!
Пусть мама и папа пылинки сдувают,
Заботой тебя окружают всегда!
Пускай твои глазки все время сияют,
Как самая яркая в небе звезда!
***
11 месяцев крохе прекрасной,
Мы счастья желаем и море добра,
Светиться, как солнце, улыбкою ясной,
Разглядывать сладкие сны до утра!
Прекрасных игрушек и ласковых песен,
И радости, чтобы лилась через край.
Большой этот мир нереально чудесен,
Скорей вырастай и его познавай!
***
11 уж месяцев,
Ты, кроха, подрастаешь
И пусть неуверенно,
Но на двоих шагаешь.
Шаг за шагом, держишься
Руками за опору,
На языке своем
Ведешь ты разговоры.
Шагай смелее кроха,
Не падай и держись,
Перед тобой дорога
Лежит длиною в жизнь.