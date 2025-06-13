Привітання з днем народження на 11 місяців: теплі побажання дівчинці, хлопчику, батькам

Порадуйте іменинників та їхніх батьків

Кожен місяць у перший рік життя малюка особливий, наповнений відкриттями, емоціями та радістю. 11 місяців — майже рік, і цей момент хочеться відзначити теплими словами, ніжними побажаннями та добрими напуттями.

"Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші та найдобріші побажання з 11 місяцями для хлопчиків, дівчаток та їх батьків — у прозі, віршах та смс.

Привітання з 11 місяцями хлопчику у прозі та СМС

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Вітаю маленького козака з 11 місяцями! 💙 Нехай росте здоровим, активним та радісним, тішить батьків першими словами та кроками! 🎉

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З 11 місяцями, наш милий хлопчику! Ти вже такий серйозний та кмітливий 😊 Бажаю тобі веселого настрою, міцного здоров'я та море щасливих моментів поруч з близькими 💫

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11 місяців — майже цілий рік! З кожним днем ти все сміливіший та розумніший, наш хлопчику! Нехай цей місяць принесе нові досягнення та багато приводів для посмішок 🐻💙

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Поздоровляємо з 11 місяцями маленького дослідника! 🌍 Ти вже стільки вмієш, а пізніше будеш вміти більше! Нехай кожен твій день буде сповнений радості, ігор та любові.

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Маленький наш принц, з 11 місяцями тебе! 👑 Нехай попереду буде тисяча добрих днів, перші кроки будуть впевненими, а сміх звучить кожен день!

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Зовсім скоро тобі рочок, але сьогодні ми відзначаємо 11 місяців щастя, посмішок та перших відкриттів! Зі святом, малюк! 🎂🎈

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З 11 місяцями, синочку! Бажаємо тобі здоров'я, яскравих емоцій, нових слів та великих кроків до першого дня народження! 🌟

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Наш чудо-хлопчику, поздоровляємо з 11 місяцями! 💫 Бажаємо безтурботного дитинства, батьківського тепла та веселих відкриттів кожен день!

Привітання з 11 місяцями дівчинці у прозі та СМС

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Маленька принцесо, поздоровляємо тебе з 11 місяцями! 👑 Нехай посмішка не сходить з твого обличчя, а кожен день буде як чарівна казка! ✨

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З 11 місяцями, чудо-дівчинко! 🎀 Ти вже така розумна та красива! Нехай поруч завжди буде любов, турбота та багато красивих іграшок🧸

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Миле сонечко, з 11 місяцями тебе! 🌞 Нехай твоє життя буде наповнене радістю, веселими іграми та щасливими моментами!

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Поздоровляємо дівчинку з 11 місяцями життя! 🎂 За цей майже рік ти подарувала стільки радості! Нехай попереду у твоєму житті буде тільки світло та тепло 💗

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З 11 місяцями тебе, маленька леді! 🌸 Бажаємо тобі гарного настрою, міцного здоров'я та безкінечної любові!

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Прекрасна дівчинко, ти вже майже рік з нами! 💕 Бажаємо тобі найдобріших див та чарівництва кожен день! 🧚‍♀️

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11 місяців тому у світі побільшало краси — адже у нас з'явилася ти! Зі святом тебе, наша зірочко! 🌟

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Мила дівчинко, з 11 місяцями тебе! Нехай кожен день буде як пелюстка квітки — яскравий, ніжний та щасливий 🌷

Вітання батькам з 11 місяцями малюка своїми словами та СМС

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Поздоровляємо вас з маленькою, але дуже важливою датою — 11 місяців з дня народження вашого дива! 🎉 Ви вже пройшли великий шлях, і зовсім скоро буде перший день народження. Бажаємо міцних сил, терпіння, радості та багато ніжних сімейних моментів! 💖

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11 місяців тому почалося ваше нове життя — з пелюшками, посмішками, першими зубками та "мама-тато"! Нехай кожен день дарує вам щастя, а малюк росте здоровим та радісним! 👶✨

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Ви великі молодці! Вже майже рік як ви — справжні мама та тато. 💪 Нехай ваш малюк росте в любові, а кожен місяць приносить все більше приводів для гордості та посмішок! 😊

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З 11 місяцями вашого скарбу! 💫 Бажаємо вам міцних нервів, виспаних ночей та море радості від кожного нового "першого" моменту — кроків, слів та відкриттів!

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Поздоровляємо з 11 місяцями батьківства! 🍼 Виховувати малюка — це велике щастя і величезна праця. Бажаємо вам гармонії, натхнення та душевного тепла кожен день!

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Майже рік пролетів, як одна мить! Ви — справжні герої. 💖 Нехай ваше сонечко тішить вас все більше, а попереду буде багато щасливих спогадів!

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З 11 місяцями малюка! Нехай у вашій родині панує любов, спокій та затишок. А кожен новий день з дитиною буде наповнений світлом та сенсом 🌈

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Поздоровляємо вас з 11 місяцями батьківської радості! 💕 Нехай малюк буде здоровий, а ви — повні сил та натхнення на нові звершення у вашій сімейній казці 📖✨

Вітання з 11 місяцями хлопчику, дівчинці та батькам у віршах

Одинадцять місяців — вже майже рік!

Твій сміх дзвінкий лунає щомить.

Ростеш, немов квіточка в полі,

Нехай щаслива буде твоя доля!

***

Тобі вже майже рочок, малюк,

Ще трошки — зробиш перший свій крок!

Очі — як зірочки, сяйво в них грає,

Твоя доброта всіх нас зігріває.

***

Маленьке сонечко, ти підростаєш,

З кожним днем більше світ розпізнаєш.

Ручки тягнеш, смієшся дзвінко —

Ти в нашім серці найдорожча зірка!

***

Одинадцять місяців — мить золота,

І кожна хвилинка з тобою — свята!

Смійся, радій, пізнавай усе нове,

Рости нам на щастя, рідненький, здоровий!

***

Ти вчишся ходити, слова промовляти,

Маленьке життя — це чудо пізнати!

Хай буде дитинство твоє чарівне,

А серце — щасливе, лагідне й ясне.

***

Тобі вже майже рік — у це не віриться!

Як легко нам з тобою мріється.

Маленький сміливець, наша опора,

Рости, малюче, у щасті й любові.

***

Одинадцять місяців — яка краса!

Твій сміх дзвенить, мов весняна роса.

Пізнаєш світ, ростеш щодня,

Моє маленьке, світле янголя!

Хай кожен день приносить дива,

Щаслива будь, моя крихітко рідна!