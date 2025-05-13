Лучшие пожелания с 5-летием для мальчика и девочки: как оригинально поздравить с днем ​​рождения

Трогательные поздравления с пятилетием ребенку

Детский день рождения — это всегда волшебство, море шариков, смех и сладости. А для самих детей — это один из самых долгожданных и радостных дней в году. Они начинают отсчитывать дни до своего праздника задолго до наступления даты, придумывают, что загадают, когда будут задувать свечи, и мечтают о подарках и веселых приключениях.

Особенно ярким и значимым становится день рождения 5 лет. Это уже почти взрослый возраст, когда малыш умеет многое сам, знает, чего хочет, и с радостью принимает поздравления от близких. Пятилетие — первый настоящий юбилей, когда ребенок уже хорошо понимает, что его поздравляют и искренне радуется каждому теплому слову.

Поэтому "Телеграф" подготовил подборку особенных пожеланий, чтобы вы могли красиво и от души поздравить с днем рождения 5 лет девочку или мальчика.

Поздравления на день рождения 5 лет девочке, мальчику в прозе

🌟 С днём рождения 5 лет! Пусть в этот волшебный день сбудутся все твои мечты! Расти весёлым, добрым и счастливым человечком! 🎈💖

🎁 Тебе уже 5 лет — это целая ладошка! Пусть в твоей жизни всегда будет место для сказок, чудес и весёлых игр! С праздником! 🧸🌈

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🍭 Поздравляю с днём рождения 5 лет! Пусть твоя жизнь будет сладкой, как торт, и яркой, как воздушные шарики! 🎂🎈

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🦄 С пятилетием, солнышко! Пусть каждый день будет полон радости, волшебства и ярких открытий! 🌞📚

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🚀 Сегодня тебе 5! Желаю тебе летать на ракетах мечты, покорять звёзды и всегда верить в чудеса! ⭐🌌

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🎉 С днём рождения, зайчик! Пусть твоя жизнь будет, как весёлый мультфильм — яркой, доброй и с хэппи-эндом! 🎬💫

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🧁 5 лет — это так много! Желаю тебе море конфет, горы подарков и океан счастья! С праздником! 🎊🍬

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🐣 Поздравляю с днём рождения! Пусть пятилетие принесёт тебе множество волшебных моментов, друзей и сказочных историй! 📖🎠

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🐻 С пятилетием, маленькое чудо! Пусть у тебя всегда будет повод улыбнуться, а рядом — любимые люди и игрушки! 🧸💞

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🧚‍♀️ Девочка-принцесса / мальчик-супергерой, поздравляю тебя с 5-летием! Пусть жизнь будет как сказка — добрая, весёлая и волшебная! 👑🛡️

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🎨 Сегодня тебе 5 — и весь мир твой холст! Рисуй свою жизнь яркими красками и не бойся мечтать! ✨🖌️

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🚂 Пусть каждый новый день будет как весёлое путешествие: с друзьями, играми и неожиданными открытиями! С днём рождения 5 лет! 🎠🌍

Поздравления на день рождения 5 лет девочке, мальчику в стихах

Пятилетний юбилей

Отмечай ты поскорей.

Веселись и не скучай,

Весело гостей встречай.

Расти в радости и счастье.

Не знай в жизни ты ненастья.

Свечи в торте задувай

И желанье загадай.

***

Тебе исполнилось пять лет!

Уже совсем немало.

Твоих открытий и побед

Прекрасное начало.

Любви, здоровья, доброты

От всей души желаем.

Исполни все свои мечты,

А мы лишь помогаем.

Кто честен, смел — тому везет,

Все будет получаться.

На всех парах лети вперед

Навстречу солнцу, счастью!

***

Пусть твой пятый день рождения

Будет радостным и ярким:

Праздничные поздравления,

Игры, сладости, подарки.

Пусть друзья будут веселые,

Мама с папой улыбаются,

Пусть игрушки будут новые,

Служат долго, не ломаются.

Пусть твои мечты сбываются,

Пускай сказки оживают.

Чудеса, поверь, случаются,

Если очень пожелаешь!

***

Тебе сегодня целых пять —

Твой первый в жизни юбилей!

Желаю солнышком сиять

И собирать вокруг друзей!

Пускай желания твои

Осуществятся без труда!

Тони в заботе и любви

Родных людей своих всегда!

***

Вот тебе уже и пять,

Это надо отмечать!

Этот возраст просто класс,

Чем порадуешь ты нас?

Знаешь ты уже стишок,

Да и рост уже высок,

Спой нам песенку, спляши,

Хлопать будем от души.

Дарим мы тебе игрушки,

Сладости, торты, ватрушки,

И желаем мы тебе

Счастья, солнца и побед!

***

Ты мамина радость,

Ты папина гордость,

Для бабушки — счастье,

Для дедушки — помощь!

Наш милый ребенок,

Тебе ровно пять.

И мы все поздравить

Приходим опять.

Расти ты послушным,

Отзывчивым, дружным,

Веселым, счастливым,

Заботливым, милым!

***

С пятым в жизни днем рожденья

Мы тебя поздравить рады,

Пусть с хорошим настроеньем,

Тортом, соком, шоколадом

Все к тебе придут друзья,

Мама, папа и соседи,

И подарят много сластей

И пушистого медведя!

В юбилей пусть этот первый

Ты желанья загадай,

Сбудутся всенепременно,

Свечки смело задувай!