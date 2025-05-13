Лучшие пожелания с 5-летием для мальчика и девочки: как оригинально поздравить с днем рождения
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Трогательные поздравления с пятилетием ребенку
Детский день рождения — это всегда волшебство, море шариков, смех и сладости. А для самих детей — это один из самых долгожданных и радостных дней в году. Они начинают отсчитывать дни до своего праздника задолго до наступления даты, придумывают, что загадают, когда будут задувать свечи, и мечтают о подарках и веселых приключениях.
Особенно ярким и значимым становится день рождения 5 лет. Это уже почти взрослый возраст, когда малыш умеет многое сам, знает, чего хочет, и с радостью принимает поздравления от близких. Пятилетие — первый настоящий юбилей, когда ребенок уже хорошо понимает, что его поздравляют и искренне радуется каждому теплому слову.
Поэтому "Телеграф" подготовил подборку особенных пожеланий, чтобы вы могли красиво и от души поздравить с днем рождения 5 лет девочку или мальчика.
Поздравления на день рождения 5 лет девочке, мальчику в прозе
🌟 С днём рождения 5 лет! Пусть в этот волшебный день сбудутся все твои мечты! Расти весёлым, добрым и счастливым человечком! 🎈💖
🎁 Тебе уже 5 лет — это целая ладошка! Пусть в твоей жизни всегда будет место для сказок, чудес и весёлых игр! С праздником! 🧸🌈
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🍭 Поздравляю с днём рождения 5 лет! Пусть твоя жизнь будет сладкой, как торт, и яркой, как воздушные шарики! 🎂🎈
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🦄 С пятилетием, солнышко! Пусть каждый день будет полон радости, волшебства и ярких открытий! 🌞📚
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🚀 Сегодня тебе 5! Желаю тебе летать на ракетах мечты, покорять звёзды и всегда верить в чудеса! ⭐🌌
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🎉 С днём рождения, зайчик! Пусть твоя жизнь будет, как весёлый мультфильм — яркой, доброй и с хэппи-эндом! 🎬💫
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🧁 5 лет — это так много! Желаю тебе море конфет, горы подарков и океан счастья! С праздником! 🎊🍬
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🐣 Поздравляю с днём рождения! Пусть пятилетие принесёт тебе множество волшебных моментов, друзей и сказочных историй! 📖🎠
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🐻 С пятилетием, маленькое чудо! Пусть у тебя всегда будет повод улыбнуться, а рядом — любимые люди и игрушки! 🧸💞
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🧚♀️ Девочка-принцесса / мальчик-супергерой, поздравляю тебя с 5-летием! Пусть жизнь будет как сказка — добрая, весёлая и волшебная! 👑🛡️
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🎨 Сегодня тебе 5 — и весь мир твой холст! Рисуй свою жизнь яркими красками и не бойся мечтать! ✨🖌️
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🚂 Пусть каждый новый день будет как весёлое путешествие: с друзьями, играми и неожиданными открытиями! С днём рождения 5 лет! 🎠🌍
Поздравления на день рождения 5 лет девочке, мальчику в стихах
Пятилетний юбилей
Отмечай ты поскорей.
Веселись и не скучай,
Весело гостей встречай.
Расти в радости и счастье.
Не знай в жизни ты ненастья.
Свечи в торте задувай
И желанье загадай.
***
Тебе исполнилось пять лет!
Уже совсем немало.
Твоих открытий и побед
Прекрасное начало.
Любви, здоровья, доброты
От всей души желаем.
Исполни все свои мечты,
А мы лишь помогаем.
Кто честен, смел — тому везет,
Все будет получаться.
На всех парах лети вперед
Навстречу солнцу, счастью!
***
Пусть твой пятый день рождения
Будет радостным и ярким:
Праздничные поздравления,
Игры, сладости, подарки.
Пусть друзья будут веселые,
Мама с папой улыбаются,
Пусть игрушки будут новые,
Служат долго, не ломаются.
Пусть твои мечты сбываются,
Пускай сказки оживают.
Чудеса, поверь, случаются,
Если очень пожелаешь!
***
Тебе сегодня целых пять —
Твой первый в жизни юбилей!
Желаю солнышком сиять
И собирать вокруг друзей!
Пускай желания твои
Осуществятся без труда!
Тони в заботе и любви
Родных людей своих всегда!
***
Вот тебе уже и пять,
Это надо отмечать!
Этот возраст просто класс,
Чем порадуешь ты нас?
Знаешь ты уже стишок,
Да и рост уже высок,
Спой нам песенку, спляши,
Хлопать будем от души.
Дарим мы тебе игрушки,
Сладости, торты, ватрушки,
И желаем мы тебе
Счастья, солнца и побед!
***
Ты мамина радость,
Ты папина гордость,
Для бабушки — счастье,
Для дедушки — помощь!
Наш милый ребенок,
Тебе ровно пять.
И мы все поздравить
Приходим опять.
Расти ты послушным,
Отзывчивым, дружным,
Веселым, счастливым,
Заботливым, милым!
***
С пятым в жизни днем рожденья
Мы тебя поздравить рады,
Пусть с хорошим настроеньем,
Тортом, соком, шоколадом
Все к тебе придут друзья,
Мама, папа и соседи,
И подарят много сластей
И пушистого медведя!
В юбилей пусть этот первый
Ты желанья загадай,
Сбудутся всенепременно,
Свечки смело задувай!