Красивые стихи с днем рождения девушке: лучшие поздравления
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Эти стихи точно порадуют именинницу
День рождения – это особенный праздник, когда каждая девушка мечтает почувствовать себя королевой. В этот день все взгляды обращены на нее, и каждое слово, каждое поздравление имеет особое значение. Особенно приятно получать красивые поздравления, которые остаются в памяти на долгие годы.
Стих — один из самых запоминающихся способов поздравить девушку с днем рождения. В нем можно выразить всю глубину чувств, всю свою любовь и восхищение. "Телеграф" собрал для вас подборку самых красивых и трогательных стихов, которые помогут вам сделать день рождения девушки незабываемым.
Стихи с днем рождения девушке
***
В твой прекрасный день рождения
Сил, здоровья, вдохновения ✨,
Доброты, любви, достатка,
Чтобы все было в порядке ✅.
Будь красивой, эксцентричной,
Позитивной, энергичной⚡,
Не печалься никогда,
Будь любимою всегда.
Пусть мечты твои свершатся,
И на пляже поваляться,
Славно жить и не тужить,
В счастье верить и любить ❤️.
***
С днем рождения поздравляю,
Лишь хорошего тебе желаю.
Чтоб всегда была любимой,
Доброй, нежной, самой милой.
Чтоб тобой все восхищались,
Все дела чтоб удавались.
Были верными друзья,
Крепкой, дружною — семья.
Чтоб была всегда красоткой,
Для любимого — находкой.
Чтоб мечты твои свершались,
А проблемы разрешались.
***
День рожденья — день прекрасный.
Я тебе желаю счастья.
Будь здоровой, и красивой,
И, конечно же, любимой ❤️!
Для тебя — цветы и песни.
Будь всегда с родными вместе.
Понимания желаю,
Чтоб любовь была без края.
Оставайся самой милой ☺️,
Самой доброй и игривой.
И еще раз с днем рожденья!
Лови каждое мгновение ⏳!
***
Много приятных и солнечных дней ☀️,
Надежных, хороших, верных друзей.
Погоды безоблачной в доме твоем,
Пусть жизнь будет сказочной, словно сон.
Нежности, света, любви и тепла,
К тебе пусть удача будет добра.
Счастья безбрежного и красоты,
Сбудутся пусть желания, мечты!
***
Желаю тебе я лишь легкой дороги.
Пусть сердце не знает беды и тревоги,
А знает лишь радость, любовь и успех.
Пусть вторит всегда им веселый твой смех.
Желаю: пусть в жизни тебя понимают,
И ценят, и очень тебя уважают,
И дарят надежду и сердца тепло,
Чтоб было спокойно в душе и светло ✨.
Желаю чудес и сюрпризов приятных,
Цветов, комплиментов, конфет шоколадных,
И плюшевых мишек с сердечками в лапах ❤️,
И счастья большого — вселенских масштабов !
***
На год стала ты взрослее.
И красивей, и мудрее.
В этот день я поздравляю
И от всей души желаю,
Чтоб мечты твои сбывались,
А сама ты оставалась
Самой нежной и любимой,
Искренней, неповторимой ✨.
Чтоб глаза всегда блестели,
Обходили дом метели❄️,
Счастья без конца и края♾️.
С днем рожденья, дорогая!
***
Молода, харизматична,
Обаятельна всегда,
Выглядишь — ну просто супер,
Не сдаешься никогда.
В день рожденья твой желаю,
Позитива на года,
Чтоб с любовью и удачей❤️
Быть по жизни навсегда♾️.
Чтоб здоровье было крепким,
И чтоб счастье через край.
Будь желанной, будь успешной,
Никогда не унывай✨!
***
Молодость — самое лучшее время:
Свежесть, улыбки, любовь❤️, красота
И в день рождения твой пожелаю
Быть самой лучшей, везде и всегда!
Тонкой и нежной, ранимой натурой
Пусть окружают заботой друзья,
В центре событий — будь главной фигурой,
Не забывай никогда про себя ☝️.
Будь самой нежной, любимой❤️, прекрасной,
Счастьем своим весь мир озаряй ☀️,
Молодость — это всё же прекрасно,
Твори, вдохновляйся, живи и сияй ✨!
***
Нежная, красивая, такая молодая,
С днем рождения, милая, тебя я поздравляю!
Будь всегда желанная, умная, счастливая,
Стильная, успешная и жизнелюбивая !
Пусть мечты сбываются все, без исключения,
Не смущают жизнь твою разные сомнения.
Верь всегда в хорошее, так уж получается,
Тот, кто верит в лучшее, победы добивается.
Пусть любовь бескрайняя дарит много радости,
Дивной, изумительной и манящей сладости.
Улыбайся, властвуя над мужскими взглядами,
Пусть наполнит жизнь твою счастье звездопадами !
***
С днем рожденья! Ты прекрасна!
Желаю в жизни много счастья,
Любви ❤️, улыбок и везения,
Всегда отличного настроения .
Пусть будет светлой жизнь твоя ✨,
Рядом верные друзья,
Пусть будет много достижений,
И не будет огорчений.
Успешной быть во всем желаю,
Мечта пусть сбудется любая.
Танцуй и пой, люби ❤️, твори
И радость всем вокруг дари!