Красивые стихи с днем рождения девушке: лучшие поздравления

Эти стихи точно порадуют именинницу

День рождения – это особенный праздник, когда каждая девушка мечтает почувствовать себя королевой. В этот день все взгляды обращены на нее, и каждое слово, каждое поздравление имеет особое значение. Особенно приятно получать красивые поздравления, которые остаются в памяти на долгие годы.

Стих — один из самых запоминающихся способов поздравить девушку с днем рождения. В нем можно выразить всю глубину чувств, всю свою любовь и восхищение. "Телеграф" собрал для вас подборку самых красивых и трогательных стихов, которые помогут вам сделать день рождения девушки незабываемым.

Стихи с днем рождения девушке

***

В твой прекрасный день рождения

Сил, здоровья, вдохновения ✨,

Доброты, любви, достатка,

Чтобы все было в порядке ✅.

Будь красивой, эксцентричной,

Позитивной, энергичной⚡,

Не печалься никогда,

Будь любимою всегда.

Пусть мечты твои свершатся,

И на пляже поваляться,

Славно жить и не тужить,

В счастье верить и любить ❤️.

***

С днем рождения поздравляю,

Лишь хорошего тебе желаю.

Чтоб всегда была любимой,

Доброй, нежной, самой милой.

Чтоб тобой все восхищались,

Все дела чтоб удавались.

Были верными друзья,

Крепкой, дружною — семья‍.

Чтоб была всегда красоткой,

Для любимого — находкой.

Чтоб мечты твои свершались,

А проблемы разрешались.

***

День рожденья — день прекрасный.

Я тебе желаю счастья.

Будь здоровой, и красивой,

И, конечно же, любимой ❤️!

Для тебя — цветы и песни.

Будь всегда с родными вместе‍‍‍.

Понимания желаю,

Чтоб любовь была без края.

Оставайся самой милой ☺️,

Самой доброй и игривой.

И еще раз с днем рожденья!

Лови каждое мгновение ⏳!

***

Много приятных и солнечных дней ☀️,

Надежных, хороших, верных друзей.

Погоды безоблачной в доме твоем,

Пусть жизнь будет сказочной, словно сон.

Нежности, света, любви и тепла,

К тебе пусть удача будет добра.

Счастья безбрежного и красоты,

Сбудутся пусть желания, мечты!

***

Желаю тебе я лишь легкой дороги.

Пусть сердце не знает беды и тревоги,

А знает лишь радость, любовь и успех.

Пусть вторит всегда им веселый твой смех.

Желаю: пусть в жизни тебя понимают,

И ценят, и очень тебя уважают,

И дарят надежду и сердца тепло,

Чтоб было спокойно в душе и светло ✨.

Желаю чудес и сюрпризов приятных,

Цветов, комплиментов, конфет шоколадных,

И плюшевых мишек с сердечками в лапах ❤️,

И счастья большого — вселенских масштабов !

***

На год стала ты взрослее.

И красивей, и мудрее.

В этот день я поздравляю

И от всей души желаю,

Чтоб мечты твои сбывались,

А сама ты оставалась

Самой нежной и любимой,

Искренней, неповторимой ✨.

Чтоб глаза всегда блестели,

Обходили дом метели❄️,

Счастья без конца и края♾️.

С днем рожденья, дорогая!

***

Молода, харизматична,

Обаятельна всегда,

Выглядишь — ну просто супер,

Не сдаешься никогда.

В день рожденья твой желаю,

Позитива на года,

Чтоб с любовью и удачей❤️

Быть по жизни навсегда♾️.

Чтоб здоровье было крепким,

И чтоб счастье через край.

Будь желанной, будь успешной,

Никогда не унывай✨!

***

Молодость — самое лучшее время:

Свежесть, улыбки, любовь❤️, красота

И в день рождения твой пожелаю

Быть самой лучшей, везде и всегда!

Тонкой и нежной, ранимой натурой

Пусть окружают заботой друзья,

В центре событий — будь главной фигурой,

Не забывай никогда про себя ☝️.

Будь самой нежной, любимой❤️, прекрасной,

Счастьем своим весь мир озаряй ☀️,

Молодость — это всё же прекрасно,

Твори, вдохновляйся, живи и сияй ✨!

***

Нежная, красивая, такая молодая,

С днем рождения, милая, тебя я поздравляю!

Будь всегда желанная, умная, счастливая,

Стильная, успешная и жизнелюбивая !

Пусть мечты сбываются все, без исключения,

Не смущают жизнь твою разные сомнения.

Верь всегда в хорошее, так уж получается,

Тот, кто верит в лучшее, победы добивается.

Пусть любовь бескрайняя дарит много радости,

Дивной, изумительной и манящей сладости.

Улыбайся, властвуя над мужскими взглядами,

Пусть наполнит жизнь твою счастье звездопадами !

***

С днем рожденья! Ты прекрасна!

Желаю в жизни много счастья,

Любви ❤️, улыбок и везения,

Всегда отличного настроения .

Пусть будет светлой жизнь твоя ✨,

Рядом верные друзья,

Пусть будет много достижений,

И не будет огорчений.

Успешной быть во всем желаю,

Мечта пусть сбудется любая.

Танцуй и пой, люби ❤️, твори

И радость всем вокруг дари!