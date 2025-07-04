Як привітати Катю з днем народження: прикольні побажання та листівки

Привітання, що піднімуть настрій іменинниці

День народження — чудова нагода, щоб не тільки вручити подарунок, але й підняти настрій щирим, веселим і незвичайним привітанням. Неважливо, вітаєте ви колегу, подругу, сестру чи начальницю на ім'я Катерина, в будь-якому разі прикольні побажання не завадять.

"Телеграф" підготував для вас запальні побажання та листівки, щоб ви могли привітати Катерину з днем народження

Привітання з днем народження Катерині в прозі

Катрусю, з днем народження! Бажаю, щоб життя було, як твій вайбер — вічно пищало від радості, сюрпризів та повідомлень: "Катюша, ти супер!" 😎 Нехай холодильник сам наповнюється, начальник мовчить, а дзеркала завжди показують: "О, богиня!" 💃🎂

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Катюха, з днем народження! Нехай зарплата приходить частіше, ніж понеділки, а щастя не закінчується, як вихідний у неділю ввечері. 🥳🍰

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З днем народження, Катя! 🎉 Нехай тебе оточують тільки веселі люди, а твоє життя буде як серіал — тільки з хорошими серіями і без реклами! 📺😂

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Катруся, бажаю тобі бути такою, щоб від твоєї енергетики лампочки загорялися, ваги збивалися від захвату, а принци самі шикувалися в чергу! 👑💃 Зі святом, цариця позитиву!

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З днем народження, Катюша! Нехай у тебе на сніданок буде кава, на обід — успіх, а на вечерю — любов. І щоб ніякі калорії не сміли наближатися до тебе! ☕💖🎁

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З днем народження, Катерино! Нехай життя буде як серіал "Друзі" — смішне, добре і в хорошій компанії. Тільки без Джо, зате з шикарними подарунками та відпусткою щомісяця! 🎁🌴

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Катю, з днем народження! 🥳 Бажаю тобі море посмішок, океан позитиву та гори щастя! Нехай кожен день буде як свято! ✨

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З днем народження, Катрусю! 🎂 Нехай твоє життя буде таким же яскравим і солодким, як найсмачніший торт! Здійснення всіх бажань! 🌠

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Катюша, з днем народження! 🎁 Бажаю тобі безкінечного натхнення, вірних друзів та незабутніх пригод! Сяй яскраво, як зірка! 💫

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З днем народження, дорога Катря! 🌸 Нехай цей рік буде сповнений чарівності, приємних сюрпризів і тільки хороших новин! Обіймаю! 🤗

Вірші з днем народження Катрусі

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З днем народження, Катю, рідненька,

Хай буде життя, мов цукерка солоденька!

Хай гроші ростуть, як картопля на грядці,

І щастя несеться на білій конячці!

***

Ти сьогодні святкуєш, Катюхо,

Нехай буде багато і сміху, і руху!

Щоб від щастя аж серце співало,

І ніколи біди не бувало!

***

Катюшо, від душі тебе вітаю!

В день народження бажаю:

Купу щастя, позитиву,

У коханні — креативу!

Радості, добра я зичу,

Ще грошей тобі накличу,

Щоб життя було, як мед,

Впевнено іди вперед!

***

Хтось в цю дату примудрився —

Взяв колись і народився.

І цей "хтось", я точно знаю,

На вітаннячка чекає.

Тож вітаю тебе, Катю, і бажаю

Не життя, а водограю

З щастя, посмішок, дарунків

Та від долі поцілунків!

***

З днем народження, Катюшо! Нехай

Буде щастя через край.

Випий чарку, закуси,

В танці тілом потряси.

Побажаю гроші мати,

Але в гречку не стрибати.

Часто їздити гуляти,

На курорт відпочивати.

У джакузі розслаблятись

Та під пальмами валятись.

На все здоров’я щоб хватило

І у всьому пощастило.

***

З чудовим святом я вітаю!

Життя люксового бажаю:

Ікри червоної, хамону,

Відпочивати за кордоном,

"Роллс-ройсів", "Тесел" і айфонів,

Доходів нескінчених море,

Здоров`я, радості та сміху —

Усього, що приносить втіху.

Прикольні листівки з днем народження Катерині

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