Як привітати Катю з днем народження: прикольні побажання та листівки
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Привітання, що піднімуть настрій іменинниці
День народження — чудова нагода, щоб не тільки вручити подарунок, але й підняти настрій щирим, веселим і незвичайним привітанням. Неважливо, вітаєте ви колегу, подругу, сестру чи начальницю на ім'я Катерина, в будь-якому разі прикольні побажання не завадять.
"Телеграф" підготував для вас запальні побажання та листівки, щоб ви могли привітати Катерину з днем народження
Привітання з днем народження Катерині в прозі
Катрусю, з днем народження! Бажаю, щоб життя було, як твій вайбер — вічно пищало від радості, сюрпризів та повідомлень: "Катюша, ти супер!" 😎 Нехай холодильник сам наповнюється, начальник мовчить, а дзеркала завжди показують: "О, богиня!" 💃🎂
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Катюха, з днем народження! Нехай зарплата приходить частіше, ніж понеділки, а щастя не закінчується, як вихідний у неділю ввечері. 🥳🍰
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З днем народження, Катя! 🎉 Нехай тебе оточують тільки веселі люди, а твоє життя буде як серіал — тільки з хорошими серіями і без реклами! 📺😂
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Катруся, бажаю тобі бути такою, щоб від твоєї енергетики лампочки загорялися, ваги збивалися від захвату, а принци самі шикувалися в чергу! 👑💃 Зі святом, цариця позитиву!
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З днем народження, Катюша! Нехай у тебе на сніданок буде кава, на обід — успіх, а на вечерю — любов. І щоб ніякі калорії не сміли наближатися до тебе! ☕💖🎁
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З днем народження, Катерино! Нехай життя буде як серіал "Друзі" — смішне, добре і в хорошій компанії. Тільки без Джо, зате з шикарними подарунками та відпусткою щомісяця! 🎁🌴
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Катю, з днем народження! 🥳 Бажаю тобі море посмішок, океан позитиву та гори щастя! Нехай кожен день буде як свято! ✨
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З днем народження, Катрусю! 🎂 Нехай твоє життя буде таким же яскравим і солодким, як найсмачніший торт! Здійснення всіх бажань! 🌠
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Катюша, з днем народження! 🎁 Бажаю тобі безкінечного натхнення, вірних друзів та незабутніх пригод! Сяй яскраво, як зірка! 💫
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З днем народження, дорога Катря! 🌸 Нехай цей рік буде сповнений чарівності, приємних сюрпризів і тільки хороших новин! Обіймаю! 🤗
Вірші з днем народження Катрусі
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З днем народження, Катю, рідненька,
Хай буде життя, мов цукерка солоденька!
Хай гроші ростуть, як картопля на грядці,
І щастя несеться на білій конячці!
***
Ти сьогодні святкуєш, Катюхо,
Нехай буде багато і сміху, і руху!
Щоб від щастя аж серце співало,
І ніколи біди не бувало!
***
Катюшо, від душі тебе вітаю!
В день народження бажаю:
Купу щастя, позитиву,
У коханні — креативу!
Радості, добра я зичу,
Ще грошей тобі накличу,
Щоб життя було, як мед,
Впевнено іди вперед!
***
Хтось в цю дату примудрився —
Взяв колись і народився.
І цей "хтось", я точно знаю,
На вітаннячка чекає.
Тож вітаю тебе, Катю, і бажаю
Не життя, а водограю
З щастя, посмішок, дарунків
Та від долі поцілунків!
***
З днем народження, Катюшо! Нехай
Буде щастя через край.
Випий чарку, закуси,
В танці тілом потряси.
Побажаю гроші мати,
Але в гречку не стрибати.
Часто їздити гуляти,
На курорт відпочивати.
У джакузі розслаблятись
Та під пальмами валятись.
На все здоров’я щоб хватило
І у всьому пощастило.
***
З чудовим святом я вітаю!
Життя люксового бажаю:
Ікри червоної, хамону,
Відпочивати за кордоном,
"Роллс-ройсів", "Тесел" і айфонів,
Доходів нескінчених море,
Здоров`я, радості та сміху —
Усього, що приносить втіху.
Прикольні листівки з днем народження Катерині
Раніше ми ділилися добіркою чудових привітань із днем народження тренеру.