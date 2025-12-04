Укр

Открытки и картинки с Днем Варвары: поздравления с праздником для самых родных

Татьяна Кармазина ,
Не забудьте поздравить родных с праздником Варвары Новость обновлена 04 декабря 2025, 08:57
Не забудьте поздравить родных с праздником Варвары. Фото Сгенерировано ИИ, Телеграф

4 декабря почитается память святой великомученицы Варвары

В четверг, 4 декабря, отмечается День памяти святой великомученицы Варвары, пострадавшей за веру во Христа. Святая Варвара считается покровительницей горняков, а на изображениях с образом великомученицы обязательно есть гора и башенка.

Известно, что на Руси Варвару называли также покровительницей всех женщин. Ее просили о защите и покровительстве, а беременные молились о здоровье своем и своем малыше. В переводе с древнегреческого имя Варвара переводится как "дикарь", "варварка", "чужая".

Телеграф собрал самые красивые открытки и картинки на украинском языке, которыми можно поздравить с Днем святой Варвары с их именинами.

Поздравительные открытки и рисунки с Днем Варвары.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что подарить военным в День святого Николая. В списке идей термобелье, косметика, сладости и не только.

