Листівки і картинки з Днем Варвари: привітання зі святом для найрідніших

4 грудня вшановується пам'ять святої великомучениці Варвари

У четвер, 4 грудня, відзначається День пам'яті святої великомучениці Варвари, яка постраждала за віру в Христа. Свята Варвара вважається покровителькою гірників, а на зображеннях з образом великомучениці обов'язково є гора і башточка.

Відомо, що на Русі Варвару називали також покровителькою всіх жінок. Її просили про захист і покровительство, а вагітні молилися про здоров'я своє і свого малюка. У перекладі з давньогрецької ім'я Варвара перекладається як "дикунка", "варварка", "чужа".

"Телеграф" зібрав найкрасивіші листівки і картинки українською мовою, якими можна привітати з Днем святої Варвари з їх іменинами.

Вітальні листівки та малюнки з Днем Варвари

